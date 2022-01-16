Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 16 января: «омикрон» не выявлен, но заболеваемость растет

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 16 января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области после продолжительного снижения заболеваемости коронавирусом начался рост числа новых случаев вируса. Рост количества заражений растет третий день, причем достаточно резкий. Как сообщили «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе, 16 января в Волгоградской области COVID-19 подтвердился у 223 человек, еще позавчера фиксировали на 40 случаев меньше. При этом пока в регионе нет лабораторных подтверждений выявления штамма «омикрон», приход которого в область называют неизбежным. По всей России также наблюдается резкое увеличение заболеваемости ковидом, сегодня заразились 29 230 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 16 января 2022 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

За всю пандемию в Волгоградской области, по официальным данным, ковидом заболели 132 404 жителя. Скончались от вируса 5 787 волгоградцев, за последние сутки жертвами коронавируса стали 15 пациентов.

Статистика ковида в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

Значительно сократилось число выздоравливающих от COVID-19. Это можно списать на то, что в целом на неделе в ковидариях находилось около 1,5 тысячи пациентов, что в несколько раз меньше пиковых значений пандемии. Второй день от ковида выздоравливает менее 100 волгоградцев. 16 января вылечились 77 человек. За весь период распространения коронавируса победили его 122 705 жителей региона.