В Волгограде после урагана обрушился балкон и полстены дома

Балконы в Волгограде падают очень часто, и даже без урагана. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгограде весь день разгребают последствия стихии, обрушившейся на город вечером 14 января и в ночь на 15-е. Синоптики предупреждали, что ветер будет дуть с разрушающей силой, и их предсказания сбылись. Жильцы ряда домов утром не досчитались каких-то элементов на своих домах: на Тимирязева, 42 а новостройка оказалась без обшивки, на Жолудева, 2 рухнул балкон, на Шахтинской, 146 – осыпалась кирпичная стена дома.

- Живем в поселке Купоросный, и у нас при малейшей непогоде рушится дом, - рассказала жительница дома 146 на улице Шахтинской. - Сегодня обвалилась стена. В квартире холодно. Проживаю с дочерью школьницей и лежачая мама. Что делать, не знаю.

Это деревянная двухэтажка, построенная еще в 50-х годах прошлого века. Позже ее облицевали кирпичом, который сейчас и отваливается при сильном ветре. Дом признан аварийным и включен в программу расселения.

Сейчас специалисты управляющей компании устанавливают временное ограждение, потому что кирпич может продолжать отваливаться. А так же вывозят осыпавшуюся облицовку. В мэрии говорят, что жильцам в свое время предлагали переселиться в квартиры маневренного фонда, но предложением воспользовались не все.

В этом ЧП никто не пострадал. Как и при обрушении балкона на Жолудева. Там сегодня в доме №2 обрушилась балконная плита. Чудом она не рухнула никому на голову.

- На место оперативно прибыли сотрудники управляющей компании и администрации Тракторозаодствого района. Упавшие фрагменты убраны, доступ на балкон для обеспечения безопасности жильцов временно ограничен, - прокомментировали «КП-Волгоград» в администрации города. Чиновники добавили, что управляющая компания, которая несет ответственность за состояние общего имущества, должна провести обследование и принять решение, как восстановить балкон.

Не повезло сегодня и жителям новостройки на улице Тимирязева. У дома №42, а ветром оторвало облицовку здания. Жильцы возмущены: дом сдан только в 2021 году. Что же с ним будет дальше, если в любую непогоду от него будут отваливаться куски?

Пострадали от разгула стихии и деревья. Три из них упали прямо во дворах. Огромные стволы высотой с дом лежат на Олимпийской и на 40 лет ВЛКСМ, 23. А на улице 50 лет Октября упавшее растение придавило новенький внедорожник.