Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 15 января: заболеваемость COVID-19 резко выросла

Все больше проб на коронавирус оказываются положительными. Фото: Иван МАКЕЕВ

Резкий рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован 15 января в Волгоградской области. За последние сутки зафиксировано 207 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Еще три дня назад в сутки заболевало 172 человека. Резкий всплеск заболеваемости начался после новогодних праздников. В оперативном штабе Волгоградской области предупреждали, что это неминуемо наступит в связи с тем, что волгоградцы вернулись с отдыха из других регионов и стран. И привезли с собой вирус. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 15 января 2022 года.

Всего на 15 января 2022 года в Волгоградской области коронавирусом заразились 132 тысячи 181 человек. 5772 из них умерли. 17 человек ушли из жизни, не справившись с болезнью, только за последние сутки. Выписался по случаю выздоровления за последние сутки всего 81 пациент.

Кривая заболеваемости резко поползла вверх. Инфографика: Яндекс.Коронавирус

В Волгоградской области оперативный штаб готовится к встрече с омикроном. Врачи проходят ревакцинацию, изучают новые методические рекомендации Минздрава, касающиеся лечения больных с коронавирусом. В больницах готовятся в случае необходимости развернуть ковидные госпитали. Если ситуация будет быстро выходить из под контроля, волгоградские власти пообщали ввести новые ограничения, связанные с коронавирусом. Также в январе начнут прививать от COVID-19 подростков от 12 до 17 лет.