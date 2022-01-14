Настоящие мужики: волгоградцы на внедорожниках вытащили две застрявшие в снегу фуры

Водитель Volkswagen Teramont вытащил большегруз, застрявший на трассе. Фото: скрин с видео.

Наверняка все видели вирусный рекламный ролик, где пикап помогает самолету приземлиться. Так вот волгоградские автомобилисты круче. Когда город погрузился в снежную метель, парализовавшую движение и парочку фур, особенно отчаянные владельцы внедорожников вытащили многотонные машины, освободив дороги для проезда. И это не реклама, а суровые волгоградские будни.

В соцсетях бурно обсуждают один видеоролик, героем которого стал водитель и его Volkswagen Teramont. Сотни комментаторов единогласно назвали его настоящим мужиком. Мощный внедорожник вытащил огромную фуру, застрявшую на дороге. Пришлось приложить немало усилий – ехали в гору. На дорогах – снег. Но не зря этот «зверь» стоит несколько миллионов – он может все.

Волгоградцы отметили, что мало таких неравнодушных людей, готовых прийти на помощь. Большинство проезжают мимо и лишь ругаются на большегрузы, которые, будто сговариваясь, не в силах преодолеть зимние трассы.

«Уважаю таких людей! В наше время мало мужчин, кто поможет не то, чтобы вытащить машину, а даже дверь открыть, когда ты с ребёнком», - пишут в соцсетях.

«Крутой, «красавчик», «зверь» - похвалили горожане. Происходящее на дороге назвали эпичным и фантастичным, а прославившегося водителя - героем.

«Просто помог!» - скромно ответил владелец внедорожника на похвалу.

Но он оказался не один такой. Еще одну фуру, застрявшую на дороге, тащил водитель BMW X6. Люди пишут:

«Красавчик, не проехал мимо. Есть настоящие мужчины в Волгограде!»

«Герои нашего времени»

«Просто огромный респект этим людям»

«Волгоград не победить!»

«Супергерои!»

«Сегодня прям флешмоб: машины тащат фуры. А может фурам нужно было перестоять и не выезжать?».

Конечно, не каждая машина вытащит фуру, но эти волгоградцы подали хороший пример автомобилистам. Помощь застрявшему на дороге – не только правильно, но и круто.