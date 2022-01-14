В Волгограде 25 УК и ТСЖ не справились с уборкой снега

Дворники тоже падают на скользких дорожках. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В большинстве дворов Волгограда на третий день снегопада, который начался 12 января, дорожки так и остались неочищенными от снега. Работу управляющих компаний контролируют сотрудники административно-технических отделов районных администраций. К 14 января прошли проверки во дворах более 4 тысяч домов, результат неутешителен: 25 УК и ТСЖ не справились с уборкой снега, сообщили в мэрии.

- В адрес 25 УК и ТСЖ, которые выполнили свою работу недостаточно эффективно, направлено 60 уведомлений о необходимости устранить недочеты - на это отводятся сутки, - рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгограда.

Административные протоколы за неочищенные от снега дворы уже выписали управляющим компаниям «Управление жилым фондом», «Новый дом», «УК Жемчужина», «Управление 34». Представителей еще нескольких УК пригласили для составление акта, среди них УК «Покровъ», УК «Комфортный дом», «ЖЭК Советского района», «Наш город» и ООО «63/13». В их управлении находятся сотни волгоградских домов.

Если в течение суток коммунальщики дворы так и не расчистят, им грозит штраф до 30 тысяч рублей. А за систематическое неисполнение своих обязанностей УК может лишиться сначала всех домов, а затем и лицензии.

Правда, не все управкомпании в городе работают на авось. Многие все же реагируют на замечания. Так, УК «ПЖРЭП» за сутки расчистила от снега доры на улице 64-й Армии,77,79 и на улице Одоевского, 66 в Кировском районе. После предупреждения активизировались и коммунальщики «УК «Комарово» и «УК Надежда».

- В Ворошиловском районе в настоящее время проводится проверка выполненной уборки на улицах Пугачевской,16,20 и Гомельской,7, эксплуатирующей компанией которых является ООО «УК «Прибрежный», - сообщают в городской администрации.

Если в вашем дворе дорожки еще не почистили, вы можете пожаловаться в УК и параллельно в районную администрацию или МБУ ЖКХ. Также жалобу с фото через ГИС ЖКХ можно направить в муниципальную жилищную инспекцию Волгограда. Тогда и в ваш двор нагрянет проверка.