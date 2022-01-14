Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 14 января: заболеваемость растет

Власти ожидают взрывного роста заболеваемости из-за омикрон-штамма. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области начался рост заболеваемости коронавирусом. Число заразившихся за минувшие сутки достигло 189 человек, накануне зафиксировали 172 случая. До этого заболеваемость снижалась на протяжении полутора месяцев, но вскоре может превысить пиковые значения с приходом в регион штамма «омикрон». Общее число заболевших ковидом волгоградцев почти достигло 132 тысяч человек. По этому показателю регион остается на 15-м месте в стране. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 14 января 2022 года.

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Сейчас на лечении находятся около 3600 волгоградцев, заразившихся коронавирусом. Меньше половины из них лежат в ковидных госпиталях. За минувшие сутки закрыли больничный после выздоровления всего 104 человека, общее число вылечившихся достигло 122.5 тысячи.

А вот число ковидных смертей пока остается на уровне последних дней. В Волгограде и области вновь подтвердили 15 летальных исходов, основной причиной которых стал коронавирус. Всего за время пандемии скончались 5755 волгоградцев. При этом по данным Росстата только с сентября по ноябрь 2021 ковид убил 4921 жителя региона.

Напомним, в Волгограде и области продолжают действовать карантинные ограничения по коронавирусу. Отменять их пока не собираются. На клиническом совете губернатор Андрей Бочаров заявил о начале комплексной вакцинации подростков от COVID-19. В Волгоградской области могут ввести дополнительные ковид-ограничения. Чиновники отмечают, что новые карантинные меры помогут избежать взрывного роста заболеваемости с приходом «омикрона». В любом случае систему здравоохранения ждут колоссальные нагрузки.