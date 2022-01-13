ВТБ: южане в три раза увеличили траты за рубежом в новогодние каникулы

Это в 3 раза превышает расходы за границей 31 декабря 2020 года и 1-7 января 2021. Количество транзакций выросло в 2,5 раза, а в топ самых популярных направлений для отдыха вошли ОАЭ, Турция и тропические острова.

Объединенные Арабские Эмираты второй год подряд занимают первое место по обороту карт ВТБ во время зимних каникул среди жителей ЮФО. В этой стране клиенты банка потратили на туристические цели 20 млн рублей – в два раза больше, чем год назад. Не изменились предпочтения южан по отношению ко второй строчке рейтинга - Турции: там объем трат по картам составил 6,6 млн рублей с идентичной динамикой. При этом по количеству транзакций Турция заняла первую позицию, в несколько раз обогнав многие другие популярные направления. На третьем месте по сумме трат расположились в этом году тропические островные государства – Мальдивы, Багамы, Сейшелы, Доминикана и Маврикий. Здесь клиенты ВТБ с юга страны израсходовали на каникулах 4,4 млн рублей (рост в 30 раз год к году).

В топ-5 стран у жителей ЮФО по обороту вошли Франция (3,3 млн рублей, рост в 22 раза - поднялась с 17 места) и Швейцария (3,3 млн рублей, рост в 17 раз - поднялась с 13 места). Десятку популярных направлений для путешествий замыкают Италия (2,4 млн), Испания (2,2 млн), возвращающий популярность Египет (рост в 72 раза), Армения, (рост в 23 раза - поднялась с 24 места) и Венгрия, которая взлетела с 25 строчки на десятую.

Большую часть расходов за границей южане направили на покупки в зарубежных магазинах одежды и обуви: за неделю в них было потрачено более 20 млн рублей. Еще 18,7 млн пришлось на оплату проживания в отелях, свыше 10 млн рублей – на питание в кафе и ресторанах. Оборот по картам ВТБ в заграничных супермаркетах превысил 6 млн рублей, а за экскурсии за рубежом жители юга России отдали порядка 2,5 млн рублей.

Всего россияне потратили за границей 1,4 млрд рублей. Показатель в 2,6 раза превышает значение за аналогичный период прошлого года. Число транзакций выросло в 2,3 раза.

«Россияне постепенно восстанавливают интерес к зарубежным поездкам, прежде всего выбирая для путешествий регионы с прямыми рейсами и без карантина для приезжающих. Традиционно в зимние каникулы повышенным спросом среди россиян пользуются теплые страны, и в этом году выросла популярность тропических островов – в том числе благодаря отсутствию ограничительных мер для въезжающих из-за рубежа. В целом наибольшую динамику к прошлому году продемонстрировали страны, которые готовы принимать российских туристов без дополнительных условий: так, в 36 раз увеличились к прошлогодним показателям траты клиентов ВТБ в Армении, в 20 раз – в Грузии, в 5,5 раз – в Египте. Также значительно – почти в четыре раза – повысился интерес к странам Латинской Америки», - комментирует Сергей Дырин, главный аналитик розничного бизнеса ВТБ.