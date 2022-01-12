Липецкие музеи отметят 195-летие со дня рождения Семёнова-Тян-Шанского

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Передвижная выставка «Великая реформа», посвящённая 195-летию со дня рождения П.П. Семенова-Тян-Шанского, откроется 14 января в Липецком областном краеведческом музее. 19 февраля 1861 года российский император Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права. Наибольший вклад в разработку проекта освобождения крестьян внесли Яков Ростовцев и наш выдающийся земляк Пётр Семёнов-Тян-Шанский. Благодаря ликвидации крепостничества, десятки миллионов крестьян получили личную свободу, а также гражданские и имущественные права. На выставке представлены фотопортреты основных участников крестьянской реформы, императора Александра II, текст манифеста об отмене крепостного права.

Также 14 января в Липецком областном краеведческом музее состоится презентация выставки «Ради людей и Отечества», посвящённая 195-летию со дня рождения П.П. Семёнова-Тян-Шанского. На протяжении 41 года он являлся бессменным вице-председателем Русского географического общества, 24 года – президентом Русского энтомологического общества, в течение 33 лет возглавлял статистическое дело в России, руководил первой всеобщей переписью населения.

«Пётр Семёнов-Тян-Шанский был вдохновителем и идейным руководителем многих десятков научных экспедиций, воспитал целую плеяду русских географов, многие из которых стали всемирно известными учёными. Сохранить историю, традиции и память о великих делах всемирно известных уроженцев липецкой земли для будущих поколений – наш священный долг», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

За 50 лет Пётр Петрович собрал одну из лучших в Европе частных коллекций картин голландской и фламандской школ, насчитывающую свыше 700 полотен и более 3 тысяч гравюр и офортов. Живописные произведения из его коллекции были проданы по минимальной цене Эрмитажу, а гравюры и офорты переданы тому же знаменитому музею безвозмездно. Научная и общественная деятельность П.П. Семёнова-Тян-Шанского была высоко оценена современниками. Памяти ученого посвящается выставка «Ради людей и Отечества». На ней будут представлены основные этапы жизненного пути Петра Петровича, начиная с детства, проведённого в имении Рязанка (ныне окрестности села Урусово Чаплыгинского района Липецкой области). Фотографии и предметы, помещённые в её витринах, расскажут о важных событиях в жизни П.П. Семёнова-Тян-Шанского. Также будут экспонироваться личные вещи семьи Семёновых, книги, фотографии, копии документов из фондов ЛОКМ. Выставка продлится до 31 мая 2022 года.

Кроме того, в Художественном музее откроется выставка «Бесценный дар», собранная из произведений российской советской художницы, внучки ученого Веры Семеновой-Тян-Шанской-Болдыревой. Ее работы хранятся в собраниях Русского музея, Эрмитажа, Пушкинского музея и других. В 1982 году Вера Дмитриевна передала в дар Липецкому областному краеведческому музею более ста своих картин. На выставке представлено более сорока живописных и графических работ. Она продлится с 15 января по 25 февраля 2022 года.