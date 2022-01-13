«Чистить снег бестолково»: объявлять выходной и запретить поездки на личных авто в снегопад предложил волгоградец

Такую картину с утра наблюдали на дорогах волгоградцы. Кадр видео МВД

Снегопад 13 января 2022 буквально парализовал Волгоград. В канун Старого Нового года горожане не смогли вовремя добраться до работы и учебы, с утра дороги сковали 10-балльные пробки. Эффективный способ избежать транспортного коллапса во время снегопада предложил властям волгоградец Марк Батурлинский. Для этого достаточно объявить выходной в школах, работать на удаленке или объявить нерабочий день, а также запретить поездки по городу на личных автомобилях.

- Я считаю, что в городе чрезвычайная ситуация. При этом, что будет, знали все. Рядовые граждане, конечно, представляли себе, но не настолько. Администрация, уверен, знала. В чем проблема отменить занятия в школах, день сам объявить нерабочим в связи с чрезвычайной ситуацией или директивно поменять на рабочую субботу, объявить запрет на выезд частных автомобилей без уважительной причины (список причин приложить)? – отмечает Марк Батурлинский.

По мнению волгоградца, у большинства горожан рабочий день все равно прошел бестолково. Ведь на работу и учебу многие пришли с солидной задержкой или вовсе не попали, а им еще предстоит ехать обратно. При этом мы уже не раз переживали нерабочие дни и прочие ограничения по коронавирусу, многие научились работать на удаленке, не выходя из дома.

- Чистить снег бестолково. Я вынужден был сейчас проехать, 7 километров, 1,5 часа ехал. Пробки 10 баллов, потому что снег, а уборка не проедет, потому что пробки. И толку - там, где проехала уборка, уже полная ж…, потому что снег продолжает идти, - подчеркивает волгоградец.

И такая история в Волгограде каждый год, хотя снег идет максимум несколько дней за всю зиму.