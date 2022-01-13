Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 13 января: уровень заболеваемости продолжает падать

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 13 января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области с каждым днем число новых случаев заболевания коронавирусом становится меньше. 13 января ковид подтвердился у 172 человек, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. Сегодня регион занимает 31-е место в стране по новым заразившимся. В России в четверг COVID-19 выявили у 21 155 человек. В Волгоградской области заболеваемость продолжает снижаться перед приходом в регион «омикрона», а вот смертность остается на одном уровне. В четверг скончались 16 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 13 января 2022 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

За всю пандемию ковид подхватили 131 785 волгоградцев, среди которых вылечились 122 443 человека. 13 января выздоровели от болезни 244 пациента. Погибли от коронавируса за все время его распространения 5 740 жителей Волгоградской области.

Заболеваемость в регионе сейчас находится на уровне лета прошлого года, но уже в феврале ситуация может ухудшиться. Неизбежен завоз в регион штамма «омикрон», который обладает наивысшей заразностью. Глава облздрава Анатолий Себелев рассказал, что ожидается взрывное распространение вируса, за сутки могут заболевать до двух тысяч волгоградцев. Сегодня всего в ковидных стационарах лечатся 1,5 тысячи пациентов. Накануне в Волгоградской области состоялся клинический совет по коронавирусу, на котором решалось, как обезопасить регион от новой волны COVID-19. Среди поставленных задач – ревакцинация врачей и проведение иммунизации от ковида среди детей и подростков.