Премьеру документального сериала Сергея Минаева о России 2000-х покажут Wink и more.tv

Фото: ПАО РОСТЕЛЕКОМ

Видеосервисы Wink и more.tv представляют новый документальный проект писателя Сергея Минаева «Нулевые», посвященный одному из самых грандиозных десятилетий в новейшей истории страны. Как и первый исторический сериал Сергея Минаева «Девяностые» — это будет совместный оригинальный проект Wink и more.tv.

Сериал расскажет о том, как после тяжелых лет экономика страны вошла в стадию бурного роста, что коренным образом повлияло на стандарты жизни и потребления. Цены на нефть были запредельно высоки, Исинбаева ставила рекорды, Билан победил на Евровидении, Ковальчук забил гол канадцам в финале Чемпионата мира по хоккею. Казалось, нам все по плечу, а сладкая жизнь не закончится никогда.

«Мы всей страной как будто взлетели на ракете и понеслись вверх с безумной скоростью. Акции российских компаний растут, нефть прет, мы выигрываем право на Олимпиаду и Чемпионат мира, разлетаются слухи о безумных столичных вечеринках, западные звезды практически живут здесь, порхая от корпоратива до корпоратива. Москва — главный город на планете, в нее стремятся все. “Во всем мире кризис, а в Москве пятница” — главный слоган эпохи. От этого полета на ракете у многих так заложило уши, что еще лет десять не отпускало», — отметил автор проекта, писатель и журналист Сергей Минаев.

Эпизоды сериала представят разные грани десятилетия. Так, в одной из серий авторы расскажут о подъеме российского кинематографа, который начался с выходом «Ночного дозора» Тимура Бекмамбетова. В другом эпизоде они рассмотрят появление таких этапных телевизионных проектов, как «Последний герой», «Дом-2» и «Фабрика звезд».

Еще один значимый элемент массовой культуры тех лет — русский рэп. В серии про него создатели опишут возвышение хип-хоп группы Centr, совершившей революцию в своем жанре. Вновь, как и в «Девяностых», авторы коснутся московской ночной жизни, в тот момент достигшей пределов своего безумия. Отдельной темой в сериале станет экономическая эйфория, накрывшая Россию с бурным ростом нефтяных котировок.

Героями сериала стали Константин Эрнст, Ксения Собчак, Тимур Бекмамбетов, Алексей Кудрин, Дима Билан, Константин Хабенский, Игорь Шулинский, Ольга Бузова, Сергей Лукьяненко, Алексей Чадов, Аркадий Новиков, Петр Листерман и другие важные фигуры десятилетия.

Продюсеры проекта — Данила Шарапов и Сергей Минаев.

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