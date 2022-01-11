«Диалайн»: мы поможем испытать радость материнства

Фото предоставлено «Диалайн»

Бесплодие - одна из самых распространенных современных проблем. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 80 миллионов человек в мире страдают от бесплодия. В России не могут зачать ребенка до 25% семейных пар. Однако сегодня в сети многопрофильных клиник «ДИАЛАЙН» успешно решают проблему женского и мужского бесплодия, семейного и эндокринологического. Главное, вовремя обратиться к грамотному специалисту.

Чтобы выявить причину бесплодия, в многопрофильных клиниках «Диалайн» будущим родителям назначат полное обследование, которое можно пройти здесь же - с комфортом, в удобное время, без очередей и с соблюдением всех необходимых эпидемиологических мер.

Врачи - гинекологи и урологи на приеме проведут деликатный осмотр и направят на экспертную диагностику, установят причину нарушения репродуктивной функции, подберут метод решения проблемы и ответят на все вопросы. Эндокринное бесплодие сегодня тоже не является приговором. Гинекологи и эндокринологи совместными усилиями успешно ведут пациентов к долгожданной беременности.

Опытные специалисты «Диалайн» откорректируют имеющиеся у будущих родителей нарушения в здоровье, чтобы зачатие произошло на фоне физического и психоэмоционального благополучия. Врачи проведут диагностику и лечение заболеваний, которые могут повлиять на здоровье малыша, а также подготовят организм будущей мамы к беременности.

В лабораториях «Диалайн» выполнят различные анализы - от общего анализа крови до специализированных исследований, всего в перечне их более тысячи. Очень важно, что все это можно сделать в одном месте, быстро и безопасно, ведь все больше волгоградцев доверяют сети «Диалайн» самое ценное - свое здоровье и надежды.

Недавно на базе многопрофильной клиники «Диалайн» в Красноармейском районе Волгограда открылся Центр компетенций по гинекологии. Руководит им один из ведущих специалистов Волгоградской области Ольга Летуновская. Ей удалось собрать вокруг себя врачей с высокой квалификацией. Центр приглашает женщин, которые планируют беременность и очень хотят детишек, не только из Волгограда, но и из Калмыкии и Астраханской области.

В специализированном центре клиники «Диалайн» ведут акушерский и гинекологический прием, проводят оперативное вмешательство с использованием современного оборудования. Здесь работает детский гинеколог. Проблемы репродуктивного здоровья помогают решать специалисты по урологии и эндокринологии.

Большое внимание в центре уделяют диагностике и лечению заболеваний шейки матки - эти проблемы также могут стать причиной бесплодия. Для лечения используют все современные методы: медикаментозный, радиоволновой, лазерный. Сложные случаи рассматривает консилиум врачей, что позволяет найти правильное решение даже в самых непростых ситуациях.