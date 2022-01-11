В Волгограде на ректора ВГИИКа возбудили уголовное дело за присвоение бюджетных денег

На ректора вуза возбудили уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ректору волгоградского ВГИИКа 51-летней Оксане Лукониной грозит срок за трату бюджетных средств. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, следователи возбудили уголовное дело по статье «присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Напомним, Оксана Луконина возглавила вуз в 2019 году. До этого она с 2000-го работала в институте на разных должностях, была на хорошем счету. Однако, получив кресло ректора, решила воспользоваться служебным положением ради собственной выгоды. В обязанности Лукониной входило распоряжение денежными средствами, эффективное использование ресурсов института.

- В июле 2020 года подозреваемая, осуществляя свои обязанности в части обеспечения выплат, в целях получения дополнительных денежных средств за занятия, которые ею фактически не проводились, изготовила заявление о проведении ею учебных занятий по ряду дисциплин, которое в последующем передала для начисления денежных средств, - рассказали в региональном следкоме.

В июле того же года ректор получила из бюджета 79 тысяч рублей, которые потратила на свои нужды. Сотрудники СК собирают доказательную базу, расследование продолжается.