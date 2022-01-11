Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 11 января: перед вторжением «омикрона» заболеваемость продолжает снижаться

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 11 января Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области суточный прирост новых случаев коронавируса продолжает понемногу снижаться. 11 января в регионе ковид подтвердился у 179 человек, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. Санитарно-эпидемиологическая обстановка сейчас стабильная, но может ухудшиться из-за возможного завоза в Волгоградскую область штамма «омикрон», который с огромной скоростью распространяется по миру. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 11 января 2022 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В России за сутки выявили рост заболеваемости ковидом почти на 2 тысячи пациентов, 11 января диагноз подтвердился у 17 525 человек в 84 регионах. Всего за пандемию коронавирусом заболели 10 684 204 россиян. В Волгоградской области с марта 2020 года COVID-19 подтвердился у 131 437 жителей.

За пандемию от ковида скончались 5 708 человек, 11 января подтвердились 15 смертей. По стране сегодня жертвами вируса стали 783 пациента, за все время распространения коронавируса умерли от него 317 687 россиян.

Статистика ковида в Волгоградской области по данным "Яндекса"

От COVID-19 за последние сутки выздоровели 357 волгоградцев. За всю пандемию победили вирус 121 899 жителей Волгоградской области.