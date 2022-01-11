В Волгограде две пятиклассницы украли 1,4 млн рублей и отправились в путешествие в горы

Полиция Волгограда весь день искала пропавших школьниц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, 10 января, в Советском районе Волгограда пропали две пятиклассницы. Подружки прогуляли школу, на звонки не отвечали. Обеспокоенные родители сразу же обратились в правоохранительные органы. Несколько часов вся полиция города-героя искала девочек. А еще 1,4 миллиона рублей, которые испарились вместе с одной из школьниц. Благо, все обошлось. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка, пятиклассницы решили осуществить давнюю мечту: взяли деньги, собаку и отправились в путешествие в горы Краснодарского края.

КУПИЛИ СОБАКЕ «ВКУСНЯШЕК», А СЕБЕ ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ

Судя по всему, подружки давно планировали «побег». Они якобы пошли в школу, но встретились у одного из торговых центров, чтобы купить все необходимое. Денег было много - 1,4 миллиона рублей одна из девочек прихватила из дома. Это были сбережения родителей. Не забыли про собаку, которую решили взять с собой. Ей купили «вкусняшек», а себе – теплые вещи для жизни в горах. Потом вернулись каждая к себе домой, упаковали рюкзаки и вызвали такси.

- Были организованы незамедлительные поиски, проведена масштабная работа по установлению поминутного передвижения ребенка. Изучен круг общения, - рассказали в ГУ МВД по региону.

Девочки успели доехать до Светлого Яра, это 50 километров от родного города. Там снова попытались вызвать такси, но ничего не вышло. Дальше решили ехать на автобусе.

- В результате проведенной работы школьницу вместе с ее подружкой обнаружили ближе к ночи в Светлоярском районе на автобусной остановке. Оперативники отвезли школьниц домой, - добавили в Главке.

Выяснилось, что подружки успели потратить 60 тысяч рублей. Вообще семьи характеризуются положительно, живут в достатке. Но из-за этого случая они теперь под пристальным вниманием ПДН.

- Инспекторы ПДН провели беседы о недопустимости подобных действий, с родителями - об усилении контроля за воспитанием. Ситуация в семьях взята на контроль полицейскими и педагогами, - резюмировали в ГУ МВД по области.