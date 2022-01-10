Все катки и горки Волгограда и Волжского 2022: адреса, график, цены

Волгоградцев ждут ледовые катки и снежные горки. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Волгоградской области зимой то морозы, то дожди. Несмотря на переменчивую погоду в Волгограде и Волжском начали работать несколько десятков ледовых катков и прокат лыж. На катке в пойме Царицы и в Красноармейском есть холодильное оборудование, а на горках в ЦПКиО и в Бобрах – снежная пушка, так что есть в Волгограде и такие развлечения, расписание работы которых чуть меньше зависит от погоды. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, где покататься на коньках, тюбингах и лыжах в Волгограде и Волжском зимой 2022 года - адреса, цены и график.

КАТКИ ВОЛГОГРАДА ЗИМОЙ 2022

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

Каток на площади Аттракционов, Спартановка: есть освещение, музыка, прокат. Работает в будни с 11.00 до 23.00, в выходные с 10.00 до 23.00. Цена билета: в будни со своими коньками (до 3-х часов) - 150 руб.; школьникам (по справке) и дошкольникам со своими коньками - 100. В выходные взрослым – 200 руб.; детям - 150 руб. Прокат коньков вместе с катанием - 150 руб. в час; детям - 100 руб. Цены прошлого года.

Каток на площади Дзержинского, 1, у ТРЦ «7 звезд»: освещение, музыка, прокат. Работает в будни с 11.00 до 23.00, в выходные с 10.00 до 23.00. Цена билета: в будни со своими коньками (до 3-х часов) - 150 руб.; школьникам и дошкольникам со своими коньками - 100 руб. В выходные взрослым – 200 руб.; детям - 150 руб. Прокат коньков вместе с катанием - 150 руб. в час; детям - 100 руб. Цены прошлого года.

Каток на ул. Николая Отрады, 32а. Работает в будни с 11.00 до 22.00, в выходные с 10.00 до 22.00. Цена билета: со своими коньками - 150 рублей, время катания не ограничено. Прокат коньков – 150 рублей в час. Детям - 100 рублей в день со своими коньками или 100 в час с арендой коньков. Цены прошлого года.

Также должны залить:

Каток на ул. Дзержинского, 42;

Каток на ул. Лодыгина, 1;

Каток на ул. Академика Павлова, 12-14;

Каток на ул. Шурухина, 32;

Каток на ул. Академика Бардина, 15;

Каток на ул. Героев Тулы, 7.

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Каток в парке Гагарина, рядом с кафе Лукоморье: работает в будни с 11.00 до 22.00, в выходные с 10.00 до 22.00. Цена билета: со своими коньками - 150 руб. без ограничений по времени. Прокат коньков – 150 руб. в час. Детям катание и прокат по 100 руб.

Каток на стадионе «Зенит», ул. Таращанцев, 72. Есть освещение, музыка, туалет, только со своими коньками. Режим работы: с 10.00 до 22.00. Цена билета: детский - 65 руб., взрослый - 70 руб., семейный (взрослый и двое детей) - 100 руб. без ограничений по времени. Цены прошлого года. Справки по телефону 8(8442)35-82-23.

Каток во дворе на Штеменко, 59 – бесплатный.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

Каток у ТРК «Парк Хаус»: есть музыка, освещение, прокат, горячие напитки. Покататься со своими коньками стоит 150 руб., детям до 7 лет – 100. Прокат коньков в будни – 200 руб. в час, детям до 7 лет – 150 руб. в час, в выходные – 250, детям 200. Каток на 7 Ветрах в парке «Семейный» на ул. 8-й Воздушной Армии: есть освещение, музыка, прокат. Цена билета: со своими коньками в будни - 150 руб., детям - 100. Прокат коньков – 150 руб. в час, детям - 100 в час. В выходные - 200 рублей в день, с прокатом - 200 в час; детям – по 150.

Каток в парке «Русь» на ул. Краснополянская.

Крытый каток «Новое поколение», ул. 8-й Воздушной Армии, 7, тел.: (8442) 59-76-08. Массовые катания по сеансам длительностью 1 час, в субботу в 19.30 и 21.00, в воскресенье в 15.00, 16.30, 18.00 и 19.30. Стоимость билета – 300 руб., детям до 12 лет – 200, подросткам и студентам – 250. Прокат коньков – 100 руб. в час. Количество людей на льду ограничено. Страница в инстаграме.

Каток и горка для тюбинга на Ангарском пруду: эко-парк работает с 10 до 22 часов. Справки по телефону 8(8442)505-325 или на странице в инстаграме. Цена билета для катания на тюбингах со своим инвентарем – 300 руб. в день, пользование подъемником – 100 руб. в день. Прокат тюбинга – 300 руб. в час (подъемник включен), шлем – 100 руб. в час. Если берете оборудование в аренду придется оставить залог. Каток работает по погоде, ежедневно с 10 до 22 часов. Цена катания со своими коньками – 150 руб. без ограничения времени, прокат коньков – 200 руб. за 2 часа. Узнать о работе можно в инстаграме.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Каток и тюбинговый склон в пойме Царицы в Волгограде: каток с холодильным оборудованием, есть музыка, освещение, туалеты, кафе, детская зона. График работы катка: ежедневно 3 сеанса катания: с 10.00 до 14.00, с 15.00 до 18.00, с 19.00 до 22.00. Бронирование сеанса: 8-919-542-93-04; 8-919-542-92-87. Билеты онлайн на сайте. Цена билета: детский (до 12 лет) - 300 рублей, взрослый – 400, пенсионерам и многодетным семьям – 250. Сопровождающий для детей до 12 лет (без катания) – 100 руб. Прокат коньков, камера хранения – 100; помощник фигуриста - 150 рублей, инструктор на полчаса – 300, заточка коньков – 300. Тюбинговый склон работает в будни с 9 до 18 часов, с пятницы по воскресенье – с 11 до 20 часов. Цена билета: 30 минут – 150 руб., 1 час – 200, безлимит – 250. Ограничение по возрасту: 8+

Каток и снежная горка для катания на тюбинге в ЦПКиО Волгограда: горка расположена у стадиона, время работы - с 12.00 до 22.00 в будни, с 10.00 до 22.00 в выходные. Стоимость билета: 250 руб. в час, детям от 3 до 12 лет – 200 в час, аренда ватрушки – 100 руб. Каток залили на искусственном пруду, время работы – с 12 до 22 часов по погоде. Цена билета за два часа – 250 руб., детям до 12 лет – 200, прокат коньков – 100, камера хранения – 100. Информация катка и горок о работе в инстаграме.

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

Каток «Южный полюс» в сквере Саши Филиппова: есть освещение, музыка. Режим работы: по погоде с 10.00 до 21.00. Цена билета в будни со своими коньками без ограничений по времени – 130 руб., льготный (дети до 8 лет, дети до 14 лет из многодетной семьи, пенсионеры) – 70 руб., в выходные – 180, льготный – 100. Прокат коньков – 100 руб. Справки в инстаграме.

Каток на площади Советской: есть освещение, прокат, теплая зона, горячие напитки. Режим работы: в будни с 10 до 22 часов, в выходные – с 10 до 23 часов. Цена катания со своими коньками без ограничения по времени – 200 руб., детям до 10 лет – 150, пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам – 100, прокат коньков – 200, детям - 150. Информация о работе катка в инстаграме.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Каток «Южный полюс» у ТРЦ «Акварель»: есть освещение, музыка. Режим работы: по погоде с 10.00 до 21.00. Цена билета в будни со своими коньками без ограничений по времени – 130 руб., льготный (дети до 8 лет, дети до 14 лет из многодетной семьи, пенсионеры) – 70 руб., в выходные – 180, льготный – 100. Прокат коньков – 100 руб. Справки в инстаграме.

Каток «Новый Свет» и горка для тюбинга на СХИ, ул. Тимирязева, 17а. Есть музыка, освещение, теплая раздевалка, кафетерий, горки для катания на ватрушках, хоккейная зона, прокат коньков и тюбинга (нужен залог), заточка коньков. Работает в будни с 11.00 до 23.00, в выходные с 10.00 до 23.00. Цена билета: выход на лед – 200 руб., детям от 6 до 10 лет – 150 (один сопровождающий бесплатно), до 6 лет – бесплатно, сопровождающий – 50. Прокат коньков – 150-300, детям – 100. Катание на горке со своим тюбингом – 100 руб. в час, безлимит – 300, прокат тюбинга – 200 в час, двухместный – 300, трехместный - 500, безлимит – 500, сопровождающий – 50. Узнать о работе катка можно в инстаграме и по телефону 8-927-530-97-16.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Каток №1 в парке «50 лет Октября» у Авангарда. Есть музыка, освещение, прокат коньков. Работает по погоде, ежедневно с 10 до 22 часов. Цена катания со своими коньками – 150 руб. без ограничения времени, прокат коньков – 200 руб. за 2 часа. Узнать о работе можно в инстаграме.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Каток «Южный полюс» в СК «Каустик»: есть освещение, музыка. Режим работы: по погоде с 10.00 до 21.00. Цена билета в будни со своими коньками без ограничений по времени – 130 руб., льготный (дети до 8 лет, дети до 14 лет из многодетной семьи, пенсионеры) – 70 руб., в выходные – 180, льготный – 100. Прокат коньков – 100 руб. Информация в инстаграме.

Каток №1 у ДК «Судоверфь», ул. Гражданская, 64. Работает ежедневно с 10 до 22 часов. Есть музыка, освещение, прокат коньков. Цена катания со своими коньками – 150 руб. без ограничения времени, прокат коньков – 200 руб. за 2 часа. Узнать о работе можно в инстаграме

Каток в СК «Прайд», ул. Хабаровская, 10. Работает ежедневно, есть искусственная заморозка льда, хоккейная коробка 30х50 м, музыка, освещение, теплая раздевалка. Массовые катания: днем с 10 до 16 часов, вечером с 17 до 20 часов. В хоккей с друзьями можно поиграть после 20.00 по записи. Подробности уточняйте по телефону: 8(8442)509-550. Цена билета со своими коньками: днем – 250 руб., вечером и в выходные – 300, детям до 12 лет – 200/250 руб., пенсионеры, члены многодетных семей – 150/200. Прокат коньков – 100 руб. в час.

Каток на улице Гражданской, 64;

Каток в ТОС «Водники»;

Каток на на улице Лазоревой, 223;

Каток в ТОС «Микрорайон, 608»;

Каток на проспекте Столетова, 48. Платный. Узнать о работе можно в инстаграме

КАТКИ ВОЛЖСКОГО ЗИМОЙ 2022

Каток в парке «Волжский»: есть освещение, музыка, горячие напитки, теплое помещение. Режим работы с 10.00 до 23.00, сеансы: с 10.00 до 13.00, с 13.30 до 15.30, с 16.00 до 18.00, с 18.30 до 20.30, с 21.00 до 23.00. Цена билета за сеанс со своими коньками в будни –200 руб., детям – 150, в выходные – 250, детям - 200. С арендой коньков в будни – 350 рублей за сеанс взрослым, детям – 300, в выходные – 400/350. Справки о состоянии льда в группе или в инстаграме.

Каток в парке «Новый город»: есть освещение, музыка, прокат, горячие напитки, работает в будни с 12.00 до 22.00, в выходные - с 10.00 до 22.00. Цена билета со своими коньками – 100 руб., детям – 50. Прокат коньков – 100 руб. помощник фигуриста – бесплатно. Узнать о состоянии льда можно в инстаграме.

Каток в парке «Гидростроитель» Волжского: работает каждый день с 10.00 до 22.00. Цена билета со своими коньками – 100 руб., детям до 10 лет – 50. Прокат коньков – 150 руб. в час, детям до 10 лет – 100. Вход в масках. Справки по телефону: 8-902-361-27-77.

Каток клуба «Космос», Волжский, ул. Советская, 35б: работает в будни с 14 до 22 часов, в выходные – с 11 до 22 часов. Цена билета со своими коньками – 70 руб., прокат коньков – 150 руб. в час, детям до 12 лет – 70.

Каток ФОКа «Русь», Волжский, ул. Мира, 127б: режим работы с 8.00 до 22.00, вход бесплатный.

Катки в поселке Краснооктябрьском: у ФОКа «Восход», ул. Луганская, 11: работает с 9.00 до 20.00, в клубе «Каскад», ул. Луганская, 3; в школе №18, у школы №35. Вход везде бесплатный.

Крытый каток «Круглый год», Волжский, б-р Профсоюзов, 1 б, ТРК «Планеталето», тел.: (8443) 21-51-49, 8-905-339-17-71. Работает ежедневно с 10.00 до 21.00, проходят тренировки, справку о времени массового катания можно получить по телефону или в группе. Вход в масках. Цена билета в будни/выходные: 310/350 руб., детям до 11 лет включительно – 220/250 руб. Прокат коньков доя взрослых – 150 руб. в час, детям – 100, помощник фигуриста – 50, защита – бесплатно, электронная карта для прохода через турникет - 60 руб. Есть скидочная карта, абонементы.

Ледовая арена «Волжский», Волжский, пр. Ленина, 361, 27-й микрорайон, ТК «Стройград», 2-й этаж, (8443) 21-00-45. Работает ежедневно, но проходят тренировки, так что время массового катания уточняйте по телефону либо на сайте. Вход в масках. Цена билета: взрослым - 300 руб. в час, детям до 13 лет включительно – 200 в час, школьникам и студентам – 250, электронная карта доступа - 50. Можно купить абонемент. Прокат коньков и помощника фигуриста - 100 руб. в час, инструктор по предварительной записи – 1000 в час, на двоих - 1500.

ЗИМНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ПОЙМЕ, СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ РАЙОН

Каток, катание на тюбингах и лыжный склон на Бобрах: Парк клуб Бобры на пляже, Среднеахтубинский район, х. Бобры, берег Волги. Телефоны: (8442) 600-195, 8-927-065-88-88. Есть раздевалки, санузлы, кафе, мангальная зона, тюбинговый склон, учебный лыжный склон, подъемник, снежная пушка, каток, также имеется баня и другие развлечения. Режим работы: с 8.00 до 20.00. Цена билета: вход – 150 руб. с человека, со своими коньками, лыжами или сноубордом – 350, со своим тюбингом – 400. Прокат: спортодежда – 300 руб. в час или 500 в день, тюбинг – 250 в час или 1000 руб. в день, лыжи – 400 в час или 1200 в день, сноуборд – 400 в час или 1000 в день, коньки – 250 руб. в час или 900 в день. Есть инструкторы, по предварительной записи. Информация о работе в инстаграме.

Ерик Верблюд. Бесплатно. Периодически нужно чистить.

Каток на ерике Пахотный в бизнес-парке Белый ветер: Волго-Ахтубинская пойма, дубрава, в 25 км от центра Волгограда. Есть теплая беседка, горячий чай, музыка, мангальная зона, каток, лыжная трасса, катание на тюбинге, горка и другие развлечения. График работы: ежедневно с 10.00 до 19.00 по погоде. Стоимость посещения на одного человека - от 200 руб. в час. Прокат коньков - 150 руб. в час, лыж - 250 руб. в час, ватрушек - 100 в час. Справки по телефонам: 8(8442)98-25-81, 8-917-338-25-81, в инстаграме.

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ВАЖНО!

Если вы собираетесь брать коньки или лыжи напрокат, захватите с собой паспорт. В качестве залога также можно оставить деньги - обычно около 500-2000 рублей. Учтите, что большинство катков работают по фактической погоде. Стоимость услуг может измениться.

Если вы знаете, где еще залили катки или проложили лыжные трассы - оставляйте сообщения в комментариях. Мы непременно обновим информацию.