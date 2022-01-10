Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 10 января: с начала года жертвами COVID-19 стали 165 волгоградцев

Актуальная информация о коронавирусе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эпидемиологическая ситуация в Волгоградской области хоть и улучшается, но остается непростой. 10 января в оперативном штабе РФ сообщили о 181 пациенте с подтвержденным диагнозом «коронавирус». В России суточный прирост инфицированных составил 15 830. Регион занимает 26-е место по числу зараженных. При этом по сравнению с 9 января количество заболевших уменьшилось на 2,2% (накануне было 185). Всего же по нарастающей в России ковид подхватили 10 666 679 человек, в Волгоградской области 131 258 жителей. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 10 января 2022 года.

Фото: оперштаб РФ.

Наблюдается положительная динамика в лечении пациентов: за сутки количество выздоровевших превысило число госпитализированных. Из волгоградских больниц выписали 211 пациентов (сюда входят и те, кто лечился амбулаторно). В России выздоровели 19 890 человек.

Фото: оперштаб РФ.

Однако статистика смертности остается высокой.

«За сутки зафиксирован 741 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончалось 316 904 человека», - отмечают в оперштабе.

В Волгоградской области коронавирус не перенесли 17 пациентов, это на 13,3% выше вчерашних данных (15 смертей). В 2022 году ковид унес жизни 165 волгоградцев. Всего погибли 5 693 жителей региона.

Полную иммунизацию прошли свыше 1,3 миллиона человек или 60% от запланированных показателей. Волгоградцев призывают вакцинироваться.