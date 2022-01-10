Медики рассказали, как волгоградцам оправиться от постпраздничного блюза

Возвращение к работе после длительных праздников может вызвать постпраздничный блюз, проще говоря, уныние Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот и подошли к концу затяжные новогодние и рождественские праздники. Волгоградцы, которые во время каникул не выходили на работу, теперь могут столкнуться с некоторыми трудностями. За 10 дней отсутствия трудовой деятельности их могут одолеть бессонница, упадок сил, раздражительность, тревожность и проблемы с концентрацией. Такие симптомы характеры для состояния, которые психологи называют постпраздничным блюзом. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи №25. Медики дают советы, как жителям Волгограда быстро вернуться в рабочий ритм.

ЧТО ТАКОЕ ПОСТПРАЗДНИЧНЫЙ БЛЮЗ?

Постпраздничный блюз еще называют постотпускным синдромом, и серьезных опасений он вызывать не должен. Это состояние кратковременное в отличие от клинической депрессии. Одними из основных причин постпраздничного блюза являются падение уровня адреналина и эффекта контраста.

- Если человек много работал и у него не было регулярных перерывов в течение года, праздники стали единственным временем, когда рутина прервалась. Даже если каникулы были не такими веселыми, как на инстаграм-картинках друзей, возвращение к привычным делам может оказаться слишком трудным, - отметили медики 25-й больницы.

Употребление алкоголя и сладостей во время новогодних и рождественских каникул также может вызвать постпраздничный блюз. Спиртные напитки развивают депрессию.

КАК ВЕРНУТЬСЯ В РАБОЧИЙ РИТМ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ?

Советы врачей, как оправиться после затяжных выходных, не требуют от человека больших усилий. С унынием легче справиться, если себя хорошо чувствует тело. Поэтому нужно сбалансированно питаться, регулярно заниматься зарядкой и физнагрузкой, хорошо спать. Еще поможет стать бодрым общение, потому что после завершения походов по гостям может появиться чувство пустоты. Эффект контраста можно избежать, наметив список дел, которые приносят радость и удовольствие. Также медики советуют после праздников, чтобы поддерживать общение, пообедать с подругой в рабочий день или позвонить коллеге.

Волгоградцы не должны ругать себя за постпраздничный блюз и уныние после каникул. Это длится недолго. А если настроение не возвращается на протяжении длительного времени, то медики советуют обратиться к психологу.