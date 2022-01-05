С 10 января в Волжском будут реже ходить четыре автобуса

Автобусы будут ходить в два раза реже. Фото: Тимур ХАНОВ

Жителей Волжского, как и волгоградцев, с 10 января 2022 года ожидают очередные транспортные сюрпризы. Во втором городе Волгоградской области сократят число рейсов четырех городских автобусов - №7, № 21, № 24 и № 30. Об изменении расписания движения сообщили в Волжской автоколонне №1732. Автобусы будут ходить в два раза реже.

Так, с 10 января 2022 в Волжском изменяется расписание автобуса №24 (магазин Стимул – ЖДВ) в будние дни. В часы пик автобусы будут подходить к остановкам с тем же перерывом в 10 минут, что был и до этого. А вот в промежуток с 9.30 до 17.30 интервал движения автобусов увеличится в полтора раза и составит 20 минут вместо 13. Также урежут расписание движения трех автобусов, следующих в Химкомплекс. Автобусы №7 (площадь Строителей – Сибур-Волжский) в рабочие дни будут делать всего по шесть рейсов в день туда и обратно. До этого транспорт на этом маршруте ходил вдвое чаще. Автобусы №21 (32 микрорайон – Сибур-Волжский) также будут делать 6 рейсов в день вместо 11. При этом в промежутке с 8 утра до обеда транспорта вообще не будет. А автобус №30 (37 микрорайон – ТЭЦ-1) будет ходить еще реже - 9 раз в день вместо 22 также с огромным перерывом в первой половине дня. Подробнее смотрите расписание здесь.

Напомним, в Волжском это уже не первое сокращение городских автобусов и трамваев. Потрясением стала новая транспортная схема и для жителей Волгограда, где с 2022 года несколько автобусов сократили маршруты, а автобус №20 и вовсе исчез с улиц города без предупреждения со стороны властей. И это не считая повышения стоимости проезда и чехарды с маршрутками.