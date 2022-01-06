Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 6 января: резкое снижение заболеваемости

Православные встретят Рождество в храмах, несмотря на коронавирус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на то, что волгоградцы активно встречались с коллегами перед Новым годом и отмечали праздники в шумных компаниях с родными и друзьями, на распространении коронавируса это не сказалось. Суточный прирост заболевших ежедневно снижается. На 6 января цифра суточного прироста уже опустилась до 190. Столько новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в последние сутки. Такой цифры не было с середины лета. Ситуация заметно уменьшается, при этом власти молчат об отмене коронавирусных ограничений. Рождество волгоградцы встретят с необходимостью предъявлять QR-коды практически везде. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 6 января 2022 года.

По приросту заболевших за сутки Волгоградская область занимает сегодня 23 место в списке российских регионов. А количество вылечившихся значительно превышает число новых заражений. На 190 новых заболевших – 225 выздоровевших. К сожалению, 17 человек не справились с болезнью и пополнили список пациентов, скончавшихся в ковидных госпиталях. Всего в нем уже 5631 фамилия.

В этом году волгоградцам не стали запрещать посещать храмы на Рождество. Везде пройдут праздничные службы. Но требование носить маски и соблюдать безопасную дистанцию в общественных местах сохраняется. Этим местом является и храм.