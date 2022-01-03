Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 3 января: падает число заболевших и смертей

В ковидных госпиталях все меньше пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В начале 2022 года Волгоградская область остается на 15-м месте среди регионов России по общему числу заразившихся коронавирусом. При этом ежедневный прирост заболевших и смертей в регионе продолжает снижаться, как и в стране в целом. На сегодня в области зафиксировали 236 новых случаев COVID-19, в последний раз такие цифры в ковидной статистике фигурировали в начале июля 2021 года, всего подхватили инфекцию почти 130 тысяч человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 3 января 2022 года.

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По данным федерального оперштаба, в Волгограде и области за последние сутки комиссия подтвердила еще 18 летальных исходов, где основной причиной смерти признали коронавирус и его осложнения. Всего же ковид убил уже 5579 жителей региона.

В новогодние праздники остаются в ковидных госпиталях и на домашнем лечении более 4,2 тысячи заболевших коронавирусом волгоградцев. За прошедший день выздоровели и выписались 227 человек – чуть меньше, чем пополнили ковидные стационары и амбулатории. Всего же одолеть коварную инфекцию удалось более 120 тысячам волгоградцев.

В целом по стране наблюдаются такие же тенденции. За сутки 3 января в России 16,3 тысячи заболевших, 24 тысячи выздоровевших и 835 смертей.

В Волгограде и области продолжают действовать карантинные ограничения по коронавирусу. А новогодние праздники в регионе разрешили отмечать на улицах и в парках.