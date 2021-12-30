«В нашей профессии нет равнодушных людей»: ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин подвел итоги уходящего года

Фото: Ирина СИМОНОВА

- Владимир Вячеславович, что бы Вы могли назвать самым большим достижением года?

- Без сомнения – это открытие на базе университета Центра электронного медицинского образования. Мы не ошиблись, когда вместе с губернатором, Министерством здравоохранения, в период пандемии коронавируса сделали ставку на развитие методик симуляционного обучения. Центр получил прописку в Дзержинском районе города. Мы создали 37 оснащенных высокотехнологичным оборудованием симуляционных палат и диагностических кабинетов, 2 цифровых аудитории на 100 рабочих мест, актовый зал и 4 зоны отдыха для посетителей.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Задачи Центра - практическая подготовка студентов, ординаторов и врачей по инновационным методам диагностики и лечения заболеваний, а также возможность формирования редко используемых навыков. Понятно, что ни один, даже самый реалистичный манекен не заменит обучение «у постели больного», но имитационные методики помогают сформировать алгоритм действий, становятся своеобразным мостиком между теорией и практикой.

Фото: Ирина СИМОНОВА

В уходящем году на базе центра мы впервые провели кадавер-курс для врачей, Центр посетила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, которая подводя итоги года, заявила, что создание Центра электронного медицинского образования в Волгограде – это одна из лучших практик в стране.

- Как COVID-19 повлиял на образовательный процесс?

Фото: Ирина СИМОНОВА

- Изменилось многое. Мы начали развивать дистанционные методы обучения, вынуждены были отказаться от привычных для студенчества массовых мероприятий. В целом, могу сказать, что мы научились работать в новых условиях. Меньше стало поездок, но благодаря «дистанту», участие, например, в конкурсах, научных конференциях оказалось более доступным для студентов. Мы наладили и развиваем отношения с целым рядом зарубежных вузов. Стартовала программа дистанционного образования, реализуемая совместно с университетом Гренобль – Альпы. Участники этого проекта, после окончания университета получат два диплома, один из которых европейского образца по специальности «Менеджмент».

- В 2020 году студенты, ординаторы, аспиранты и преподаватели медицинского университета активно помогали врачам волгоградских стационаров справиться с потоком инфекционных больных. Эта практика сохранилась и в уходящем 2021 году?

- Да. Будущие врачи всегда начинали профессиональную деятельность со студенческой скамьи. Эта традиция, которой мы очень гордимся, выручила и в сложное время пандемии. ВолгГМУ – эта часть большой системы здравоохранения, поэтому понимая это и преподаватели, и обучающиеся всегда готовы быть там, где в большей степени требуются их знания и помощь. Эта работа продолжается и сегодня. Большой вклад в обеспечение стабильной деятельности медицинских организаций вносят наши добровольцы. Именно их вы встречаете первыми, когда приходите в прививочные пункты. Они регулярно сдают кровь для пациентов стационаров, обеспечивают работу «горячих линий». В нашей профессии нет равнодушных людей, поэтому, я уверен, что мы обязательно справимся со всеми задачами, которые стоят сегодня перед системой здравоохранения.

- В условиях пандемии университетская Клиника №1 взяла на себя дополнительную нагрузку по оказанию населению Волгоградской области экстренной помощи. Это серьезно повлияло на задачи, которые стояли перед этим подразделением ранее?

Фото: Ирина СИМОНОВА

- Мы не только взяли на себя обязательства по дополнительным объемам оказания экстренной помощи населению Волгоградской области, но и продолжили оказывать помощь плановую, в том числе и высокотехнологичную. Расширяем перечень операций. В канун нового года кардиохирурги нашей клиники выполнили еще одну уникальную операцию на сердце. Это уже четвертая новая технология, которую внедрили наши врачи только в этом году. Мы планируем расширять лечебные базы – речь идет об открытии новых университетских клиник в Волгограде. Более доступной станет консультативная помощь населению профессорско-преподавательским составом университета, есть намерения открыть новые отделения для оказания стационарной помощи терапевтического профиля. В Советском и Кировском районах откроются филиалы стоматологической поликлиники ВолгГМУ.

- Один из двух вопросов, прозвучавших в ходе пресс-конференции Президента Владимира Путина от волгоградских журналистов, касался разработок ученых ВолгГМУ. Как вы оцениваете перспективы развития научной деятельности в вузе?

- Экзоскелеты, созданием которых университет занимается на протяжении уже почти 10 лет – это только одно из научных направлений, которое мы развиваем. Серьезные исследования ведутся в Центре инновационных лекарственных средств. Препараты, над которыми сейчас работают наши ученые, призваны помочь людям с такими заболеваниями как сахарный диабет, сердечная недостаточность, гипертония. Идет поиск веществ, влияющих на отдаленные последствия вирусных инфекций, таких как COVID-19.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Мы видим серьезную вовлеченность в научные исследования со стороны молодых ученых. Подавляющее большинство научных грантов по итогам областного конкурса в этом году получил Волгоградский государственный медицинский университет. Из десяти проектов, которые будут реализовываться на территории региона в рамках грантовой поддержки, пять были предложены учеными ВолгГМУ. В перечень заявок, рекомендуемых для финансирования по программе «УМНИК» вошли 13 разработок волгоградских ученых, 6 из них представлены нами. На Конгрессе молодых учёных были приглашены 4 представителя Волгоградского медуниверситета - все они победители конкурса грантов совета по грантам при Президенте РФ и получатели стипендий Президента и Правительства Российской Федерации. Таких примеров много.

- Известно, что в новом году ВолгГМУ впервые будет осуществлять набор на программу подготовки ветеринарных врачей. Это чуть ли не единственный такой опыт в России?

- Такая практика активно развита в медицинских вузах за рубежом. Уверен, что наш университет обладает мощной материально-технической базой и научным потенциалом, который позволит реализовать эту программу на высоком уровне. Обучаться специальности ветеринарного врача в ВолгГМУ смогут не только российские, но и иностранные студенты, что позволит расширить и экспорт образовательных услуг. После лицензирования программы «Ветеринария» в университете будет реализован полный образовательный и научный циклы, ведь уже несколько лет мы готовим специалистов по направлению бакалавриат «Биология», а в этом году лицензировали магистратуру по данному профилю. Помимо этого в уходящем году мы лицензировали 4 новых образовательных программы подготовки в ординатуре: «Стоматология общая», «Управление и экономика фармации», «Скорая медицинская помощь», «Ревматология». В планах продолжить эту работу в 2022 году. Особо отмечу, что образовательные программы Волгоградского государственного медицинского университета прошли аккредитационную экспертизу и признаны соответствующими показателям и критериям аккредитации в соответствии с Европейскими стандартами гарантии качества образования ESG-ENQA.

Фото: Ирина СИМОНОВА

- На каких проектах руководство вуза сосредоточит свое внимание в новом году?

- В новом году мы ставим перед собой новые задачи. Завершим ремонт в общежитиях, создадим комфортные условия для каждого студента и сотрудника. За минувший год администрация вуза уделила особое внимание состоянию учебных площадей, ведь многие из помещений не видели ремонта по тридцать лет. Одна из главных задач – укреплять кадровый потенциал вуза. Мы уже привлекли к преподавательской деятельности ведущих специалистов, в том числе и из других регионов.

- Какие главные слова Вы адресуете многотысячному коллективу университета в новогодние праздники?

- Конечно, слова благодарности в эти дни я адресую каждому сотруднику коллектива, студентам! Ведь небезразличное отношение к выбранной профессии позволило не только поддержать систему здравоохранения в сложный год борьбы с пандемией коронавируса, но и продолжить исследовательскую, проектную, внеучебную работу! Отдельно хочу отметить студентов университета, колледжа ВолгГМУ, которые активно принимали участие в благотворительных акциях, сдавали кровь для пациентов волгоградских больниц. Заслуживают большого уважения и достижения сотрудников и студентов Пятигорского фармацевтического института – нашего филиала на Северном Кавказе.

Отмечу их большой вклад в развитие добровольчества, научные достижения, многочисленные победы студентов во всероссийских и международных конкурсах. Благодаря нашим спортивным успехам вуз получил звание «Здоровый университет» и это заслуга, как преподавателей, так и студентов – активистов наших спортивных клубов.

Год уходящий, для многих из нас стал годом серьезных испытаний, но в тоже время, научил главному – дорожить друг другом! В стремительно меняющемся мире главной ценностью по-прежнему остается радость человеческого общения.

Поэтому желаю каждому здоровья! Чтобы от невзгод согревало тепло семейного очага, а в делах сопутствовала удача!

Новых побед и новых открытий!

С Новым годом и Рождеством!