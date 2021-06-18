Как заказать идеальный торт за три шага

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Торты ручной работы - это не поточные кондитерские изделия. Как заказать идеальный торт? Что важно знать и что не имеет значения? Секретами делятся кондитеры магазинов-кулинарии «Конфетки-Бараночки».

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Если вы заказываете торт, можете не сомневаться, что он эксклюзивный. Даже если он из повторяющихся вариантов, всё равно мастер внесёт в дизайн что-то от себя, заранее обсудив эти изменения с заказчиком. Для нас важно не просто принять заказ, но и помочь сделать правильный выбор, потому что выбор – самая сложная вещь на свете.

3 главных критерия выбора торта

1.Начинка

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- Если нужен торт из нескольких ярусов, то для нижнего выбираем плотные начинки, которые будут выдерживать нагрузку. Подойдет йогуртовая начинка с добавлением фруктов или сырный мусс с ягодами.

- Если нравится сочетание вкусов, можно попробовать миксы. Например, шоколадный крем улучшают молотыми орешками.

- Для прослойки используем сезонные фрукты и ягоды. Чаще всего, черешню, клубнику, вишню, малину, персики. Можно сделать разные наполнения для каждого коржа - это придает торту оригинальность.

- Любителю классических десертов понравятся традиционные варианты начинки.

2. Декор

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- Если вы заказываете торт в подарок, то подойдёт яркий необычный дизайн, связанный с достижениями, хобби, мечтой. Можно даже попросить руки или прощения, в зависимости от того, кому вы это торт дарите и чем он должен зацепить.

- Если торт корпоративный, выбирайте квадратную форму - его будет удобно резать, а в центре можно разместить съедобный логотип или атрибут профессиональной деятельности.

- Если это торт для ребенка, обратите внимание, чем он увлекается, покажите его первые достижения.

- Если же это торт для девушки или мужчины, то вполне подходит ягодное или кремовое украшение. Можно сделать элементы из мастики - торт будет выглядеть очень празднично и аппетитно.

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- С тортами на свадьбу все достаточно сложно, там есть свои нюансы и их много.

- И не забудьте про надпись! Она словно вдыхает в торт жизнь. Он становится персональным и более праздничным.

3. Вес

Почему вес торта 2,5 кг считается минимальным?

Давайте посчитаем. Три бисквитных коржа диаметром 21 см и высотой 1-1,5 см весят 700 граммов. Пропитка для коржей – 250 г. На пропитку и выравнивание торта уходит в среднем килограмм крема. Итого 2 кило. И это без покрытия мастикой (400 г), украшений из мастики (фигурки и декор минимальный от 200 г). Плюс к этому многие предпочитают торт с фруктами и орехами.

Уменьшить вес торта, не ухудшая его вкусовых качеств, можно двумя способами: убавить диаметр или его высоту. В первом случае делается практически невозможным размещение на торте фигурок, надписей и декора. Во втором - вы получаете не торт, а лепешку.

Лайфхак от магазина «Конфетки-Бараночки»

Попросите своего ребёнка нарисовать вашу семью, любимого героя или всё, что в голову взбредёт. Передайте этот рисунок нам, а мы перенесем его на торт в качестве декора. Вы получаете уникальный торт, гордость за своего ребенка и его неподдельный восторг.

Все торты в магазинах «Конфетки-Бараночки» хранятся 72 часа.

Обратите внимание! При покупке торта на заказ или любой другой продукции собственного производства за 3 дня до и 3 дня после дня рождения «Конфетки-Бараночки» дарят скидку 10% на весь чек.

Акция действительна при покупке от 2500 рублей до 31.12.2021

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Вы можете заказать любой торт на сайте конфеткибараночки.рф ( ссылка) https://confetkibaranochki.ru/catalog/torty-na-zakaz/ ) или по телефону +79064049470, мы доставим его к праздничному столу БЕСПЛАТНО.

Пусть ваш праздник будет самым замечательным и вкусным!

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