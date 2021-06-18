Металлоискатель в подарок

Фото: Ирина СИМОНОВА

Сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» продолжают работу по программе «20 добрых дел «ЕвроХима». И в честь двадцатилетия деятельности компании «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко очередной волонтерской акцией коллектива Гремячинского ГОКа стало обеспечение подшефного детского сада дополнительными средствами безопасности.

- Наши дети – самое дорогое, что у нас есть. И, чтобы не допустить даже возможности повторения трагического события в Казани, мы решили снабдить детский сад металлодетектором, - объяснил решение коллектива исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Представителя «ЕвроХим-ВолгаКалия» детсадовцы пригласили на свой праздник безопасности, в котором также приняли участие начальник ОГИБДД по Котельниковскому району Владимир Филиппов и инспектор дорожно-патрульной службы Елена Шашко.

Гости вместе с детьми выполнили задания игры по правильному передвижению по дорогам, поздравили ребят и воспитателей с Днем защиты детей. Сотрудники дорожной полиции во время занятия проверили знания правил дорожного движения, научили малышей соблюдать нормы безопасного поведения на дорогах.

Новый детский сад, который «ЕвроХим-ВолгаКалий» построил для маленьких котельниковцев в новом жилом районе «Дубовая роща», снабжен мощной системой безопасности. В помещениях и во дворе детского сада установлены камеры видеонаблюдения с выводом на пульт охраны. Кроме того, садик защищает система контроля управления доступом, противопожарная сигнализация и система оповещения. Объект полностью соответствует современным стандартам безопасности.

Тем не менее, дополнительные предосторожности лишними не бывают – так подумали волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» и на свои личные средства приобрели для детсадовцев еще один инструмент защиты.

Детский сад и предприятие на протяжении ряда лет поддерживают теплые отношения. Коллектив предприятия всегда курсе дел детского учреждения и старается по мере сил содействовать в создании максимально удобной и красивой обстановки для детей. Ранее работники комбината подарили садику гарнитуру для вокальных занятий в музыкальном зале, красивые и удобные современные кроватки для детского сна.

Подшефный садик в долгу не остается – чудесные, самые искренние и проникновенные детские концерты – обязательный и любимый всеми сотрудниками атрибут корпоративных праздников. В период пандемийных ограничений детский сад готовил и дарил шефам трогательные видео концерты, в которых маленькие артисты читали стихи, танцевали, пели и даже устроили телевикторину для своих старших друзей.

В знак признательности за заботу и поддержку детский сад вручил исполнительному директору «ЕвроХим-ВолгаКалия» благодарственное письмо с пожеланиями успехов и новых достижений всему коллективу предприятия.