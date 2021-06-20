Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 20 июня: заболеваемость вновь растет

Волгоградцам предлагают пройти бесплатную вакцинацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 20 июня, в России зарегистрировано 17 611 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. В Волгоградской области +97 заболевших. Прирост за последние дни немного возрос: 18 июня положительные тесты на ковид получили 90 человек, 19 июня – 92. По стране Волгоградская область занимает 32 место. Поэтому волгоградцев настоятельно просят соблюдать масочный режим, особенно это касается магазинов, где риск подхватить инфекцию значительно возрастает. Всего же в Волгограде и области за весь период пандемии коронавиурсом заразились 61 576 человек, а в стране – порядка 5,3 миллионов. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 20 июня 2021 года.

- Также за сутки зафиксировано 450 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 129 361 человек, - сообщили «КП-Волгоград» специалисты портала стопкоронавирус.рф.

За эти сутки ковид не пережили 5 волгоградцев. Всего же он убил 1 455 жителей региона. Более 58,4 тысяч пациентов полностью выздоровели, сегодня больничные листы закрыли 68 человек.