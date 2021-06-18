«Вектор Валета»: волгоградцам показали картины, уникальные фотографии и личную переписку Ильи Машкова

Выставка «Вектор Валета» посвящена 140-летию художника Ильи Машкова. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 18 июня в Выставочном зале на Чуйкова, 37 открылась большая выставка «Вектор Валета», посвященная 140-летию художника Ильи Машкова, имя которого носит музей. В экспозиции - лучшие работы мастера, его друзей, участников объединения художников «Бубновый валет», а также их учеников. Впервые волгоградцы увидят эту «школу» столь полно и ярко. Впервые представили публике и редкие фотографии, и личную переписку художника.

На выставке представлено более 150 произведений. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выставочном зале – множество известных произведений. Среди них есть и те, что еще не видела публика. Например, написанный в 1925 году «Портрет Усеина Боданинского». Произведение Ильи Машкова пополнило коллекцию волгоградского музея в начале июня и стало 99-м по счету произведением мастера в ВМИИ. В Русском музее хранится 103 работы художника, так что волгоградское собрание – одно из самых представительных.

В экспозиции - известные произведения. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Рядом под стеклом – уникальные фотографии, множество из них сделано на малой родине художника, в кругу его семьи и друзей. Уникальный архив с семейными фотоальбомами Ильи Машкова и архивом его переписки с Петром Кончаловским, датированной с 1910 по 1930 год, передал музею известный промышленник и меценат Олег Савченко. Лот с письмами Машкова на одном из международных аукционов он увидел случайно. Решение пришло сразу - такая коллекция могла стать предметом гордости любого коллекционера, но должна храниться именно в Волгограде. Теперь ее могут увидеть на выставке все желающие.

Под стеклом - архивные документы и фотографии. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Этот архив - бесценный экспонат любого музея, потому что личная переписка людей такого масштаба - это часть истории. Машков и Кончаловский - это два гранда, два основателя знаменитого союза художников «Бубновый валет», гениальные художники и неординарные люди, - отмечает Олег Савченко.

По словам директора ВМИИ имени Машкова Варвары Озериной, этот проект является частью большой юбилейной программы и включает не только выставку, но и множество разнообразных мероприятий, создание фильма, ориентированного на молодежную аудиторию, олимпиады для детей и многое другое.

- На выставке представлены не только произведения, но и документы из архивов, потому что собрание наше комплексное и помогает больше узнать о творчестве художника, - подчеркивает Варвара Озерина. – И самое интересное - архив из частного собрания Олега Савченко. Он уже касается не 30-х годов, а совсем другой стороны жизни Машкова, его детские фото очень интересны.

Торжественное открытие выставки прошло 18 июня. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На выставке «Вектор Валета» в Музее Машкова представлено более 150 произведений Машкова, Лентулова, Ларионова, Кончаловского и многих других художников, в том числе волгоградских. Дополняет экспозицию мультимедийная инсталляция «Машков. Alive».

Все это могут увидеть волгоградцы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Любые юбилейные выставки замечательны тем, что из всех архивов достают и объединяют в одном месте уникальные экспонаты, - подчеркивает художник Владимир Потапов. – У волгоградцев есть редкая возможность посмотреть, как развивалось творчество Ильи Машкова.

Увидеть «Вектор Валета» в выставочном зале Музея Машкова можно будет вплоть до 30 августа 2021 года.