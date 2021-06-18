ГЖИ проверит более 400 домов Волгограда на «паутину» проводов

Инспекторы Госжилнадзора проверяют состояние слаботочных сетей. Фото: ГЖИ

В 2021 году инспекторы Госжилнадзора проверят состояние слаботочных сетей в подъездах 416 многоквартирных домов Волгограда. Осмотры уже начались и их результаты неутешительны. Практически везде кабели домофона, интернета, кабельного телевидения, систем видеонаблюдения и сигнализация находятся в удручающем состоянии. На стенах разрастаются «паутины» проводов, что не только затрудняет проведение любых ремонтных работ, но и просто портит внешний вид подъезда. За это будут наказывать управляющие компании.

Такое состояние проводов в подъезде - это норма. Фото: ГЖИ

- На управляющую компанию законом возложена обязанность по содержанию общего имущества МКД. Также они являются посредниками между жильцами и поставщиками ресурсов. Сегодня практически во всех подъездах отмечается ненадлежащее содержание слаботочных сетей, что противоречит техническим регламентам. Приводить в порядок и осуществлять надзор за монтажом слаботочных систем должны управляющие организации, - подчеркивает начальник инспекционного отдела региональной ГЖИ Надежда Бочарова.

В идеале все провода в подъезде должны быть заключены в кабель-каналы. Но так далеко не везде.

- У нас существует договор с организациями, которые осуществляют прокладку сетей связи. В нем есть условие, что провайдеру необходимо установить кабель-каналы. После монтажных работ мы это проверяем. Все вопросы с претензиями к провайдерам, как правило, решаются в досудебном порядке, - рассказывает директор управляющей компании ООО «Городское проектно-эксплуатационное бюро» Сергей Летников.

А это - серьезное нарушение. Фото: ГЖИ

Операторы связи могут подключать и модернизировать свои сети в жилых многоквартирных домах только по согласованию с управляющими организациями. А УК должна следить, чтобы провайдеры не делали все, как положено, если что-то упустили - самостоятельно наводить порядок в слаботочных сетях. Чтобы расставить точки над «i» в этом вопросе, госжилнадзор провел совещание с участием крупных управляющих компаний и провайдеров Волгограда.

- В случае невыполнения требований жилищного законодательства управляющим организациям будут выданы предписания на проведение необходимых мероприятий по устранению нарушений, а при их неисполнении возбуждены дела об административных правонарушениях, - заявляют в региональной ГЖИ.