В Волгограде ребенок попал в больницу, упав с высоты на скалодроме

Мальчик забрался на высоту более двух метров и сорвался. Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 июня 10-летний мальчик из Суровикино получил травму спины, сорвавшись с двухметровой высоты со скалодрома. Ребенка срочно госпитализировали в районную больницу, а следственные органы организовали проверку.

Известно, что школьник увлекался скалолазанием и посещал один из спортивных клубов города. В день инцидента он пришел потренироваться. В зале присутствовали инструкторы, которые контролировали процесс, однако случилось непредвиденное.

- В процессе тренировки ребенок преодолевал препятствия на высоте не более трех метров, в момент передвижения страховой системы малолетний не смог закрепить карабин и упал на землю, получив травму спины, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Инструкторы бросились на помощь, очевидцы вызвали «скорую».

- Мальчик госпитализирован из Суровикино в 7-ю больницу, находится в отделении травматологии, состояние средней тяжести, - уточнили в пресс-службе облздрава.

Следователи проверяют качество услуг, оказываемых в спортивном комплексе.