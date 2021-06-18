Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 18 июня: заболеваемость не падает

Прирост за сутки - 90 случаев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 18 июня, в 85 регионах России зарегистрировано 17262 случая заражения коронавирусом. COVID-19 не отступает: в начале мая в стране было 9,3 тысячи ифницированных за сутки. В Волгоградской области число больных тоже не уменьшается – прирост 90 случаев. Всего же ковид подхватили 61387 жителей региона, а в РФ – порядка 5,2 миллионов. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 18 июня 2021 года.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Из общего числа зараженных благополучно перенесли инфекцию свыше 58 тысяч пациентов. Однако не всех удалось спасти. 18 июня зафиксировано 5 летальных исходов, всего от ковида умерли 1444 человека. В стране эти показатели превысили 12,4 тысяч.

В Волгоградской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. В прививочные центры привезли новый препарат – «КовиВак». Процедура проходит в два этапа с разницей в три недели.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Напомним, что с 12 июня в регионе смягчили ряд карантинных мер.