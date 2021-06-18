От укуса мошки может повыситься температура и упасть давление: врач-аллерголог рассказал, чем опасны укусы мошкары

Кожа у детей более нежная, и реакция на укусы более заметная. Фото: Мария СОЛЕЕВА

Волгоградцев продолжает атаковать мошка. Живем мы с ней всего неделю, а крови попила она уже много. И это маленькое зловредное насекомое не такое безобидное, как кажется: волгоградский врач аллерголог-иммунолог рассказала, что укус мошки может вызывать серьезную интоксикацию, когда человеку придется обращаться в стационар и колоть лекарства. Что делать тем, кого мошкара не съела, но понадкусывала?

- Мошка кусает не так, как комар, она повреждает кожу, выгрызает кусочек кожи, и оставляет свою слюну. Все проблемы из-за попадания слюны и биологически-активных веществ в рану, которые вызывают зуд, покраснение, отек, - говорит заместитель главного врача по лечебной работе, врач аллерголог-иммунолог консультативно-диагностической поликлиники №2 Волгограда Наталья Иванова.

С такими проблемами волгоградцы могут справиться самостоятельно.

- Зуд, покраснение, отек снимают местными мазями. Поможет Адвантан, Преднизалон, Элоком. Также можно применять мази с антигистаминным действием: Фенистил Гель, Пиритион цинка, Циновит, - советует Наталья Иванова.

Мазать укусы надо, а то при расчесывании что-то может попасть в рану, и вы заработаете еще и бактериальную инфекцию.

Это касается людей с хорошим иммунитетом. Аллергики могут пострадать от мошки гораздо серьезнее.

- Бывают более серьезные реакции на укус мошки: появляется головная боль, снижается давление, повышается температура. Если весь организм страдает от интоксикации, необходимо обращаться к врачу для внутривенного или внутримышечного введения антигистаминных препаратов, гормональных средств, - предупреждает врач-аллерголог.

Такая реакция может случиться у людей, страдающих аллергией, у беременных и кормящих, у детей, да и у любого человека, если укусов было очень много.