Выбирайте свежий воздух в салоне

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Биоочистка кондиционера в официальном сервисе Volkswagen Волга-Раст теперь всего от 2100 руб.(1)

Любому кондиционеру необходимы своевременные дезинфекция и очистка, и автомобильный кондиционер не исключение. Антибактериальная обработка кондиционера автомобиля позволяет защитить ваше здоровье от опасных для здоровья микроорганизмов, а также оборудование от появления неполадок и сбоев в работе.

В работы по биоочистке системы кондиционирования входит:

-проверка системы кондиционирования,

-антибактериальная обработка кондиционера,

-замена салонного фильтра.

Запишитесь на сервис в официальный дилерский центр Volkswagen Волга-Раст на Мамаевом Кургане, ул. Землячки, 82Г по тел. +7 8442 781 333 или на сайте

(1)Акция действует с 15.06.2021 по 31.08.2021. В работы по биоочистке системы кондиционирования входит: проверка системы кондиционирования, антибактериальная обработка кондиционера, замена салонного фильтра. Стоимость услуги от 2 100 рублей рассчитана для модели Volkswagen Polo. Стоимость на другую модель рассчитывается индивидуально в официальном сервисном центре Volkswagen «Волга-Раст». Предложение не является публичной офертой. Организатор ООО «ВР-Моторс».

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