«ЕвроХим» отправляет детей на летний отдых

Фото: Ирина СИМОНОВА

Сейчас дочернее предприятие компании «ЕвроХим» завершает строительство Гремячинского горно-обогатительного комбината в Котельниковском районе Волгоградской области.

Чтобы привлечь на производство профессиональных и квалифицированных работников, предприятие позаботилось о достойных условиях труда и жизни персонала. Специально для семей сотрудников строятся новые жилые районы со всей необходимой инфраструктурой, действуют социальные гарантии, введены дополнительные направления соцзащиты коллектива.

Например, предприятие и профсоюзная организация обеспечивают возможность оздоровительного отдыха в санаториях и профилакториях не только для самих сотрудников, но и для их детей.

В летние каникулы 2021 года маленьким еврохимовцам компания предлагает поехать в лагерь «Босоногий гарнизон», расположенный в живописном месте в окружении голубых елей, вечнозеленых туй и берез на берегу Карповского водохранилища в поселке Пятиморск Калачевского района Волгоградской области. В этот лагерь, считающийся одним из лучших в Волгоградской области, предприятие приобрело 61 путевку.

Кроме того, ввиду возросшего спроса на путевки в детский лагерь, руководители компании приняли решение выделить дополнительные средства для закупки еще 10 путевок в детский оздоровительный лагерь «Жемчужина России», расположенный в Анапе - на самом берегу Чёрного моря сразу за уникальными прибрежными песчаными дюнами среди живописной южной природы с восхитительным дендропарком на территории здравницы.

Еще более 40 детей работников предприятия смогут отдохнуть вместе с родителями на черноморском побережье в Пансионате «Химик».

Расходы работника на оздоровительный отдых ребенка составят 5% от стоимости путевки, а также в размере НДФЛ (13%) от остаточной стоимости, которую оплатит предприятие. В среднем, стоимость детской путевки в лагерь обойдется родителям в 7287,00 - 8155,00 рублей. Путевки для детей в пансионат «Химик» также предоставляются по льготной цене в размере 20% от стоимости, которая зависит от количества дней проживания, и НДФЛ (13%) от остаточной стоимости, также оплачиваемой предприятием. Всего на обеспечение летнего отдыха детей в 2021 году предприятие направляет более 3,6 млн рублей.

Забота о семьях сотрудников, особенно о благополучии, развитии спортивных, научных и творческих способностей детей – одно из преимуществ социальной политики компании, которая реализуется во всех регионах присутствия предприятий российского бизнесмена Андрея Мельниченко.