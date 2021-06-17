Поступай правильно: как абитуриентам выбрать вуз в 2021 году

Фото: Волгоградский государственный университет

Сейчас абитуриенты активно выбирают вуз: ищут информацию, сравнивают, оценивают шансы. Один из эффективных инструментов в помощь поступающим – это рейтинги. Компетентные эксперты уже провели всю подготовительную работу и составили списки лучших университетов России и всего мира.

Один из самых известных российских рейтингов вузов – топ-100 лучших вузов России RAEX. Эксперты рейтинга оценивают способности вузов обеспечивать выпускникам высокое качество знаний, навыков и умений, исходя из условий для их получения и результатов применения. Это оценка качества подготовки выпускников вуза, определяемая количественными параметрами их образовательной и научно-исследовательской деятельности и качественными характеристиками, отражающими мнение ключевых референтных групп: работодателей, представителей академических и научных кругов, а также студентов и выпускников.

В 2021 году в список ста лучших попали два волгоградский вуза: Волгоградский государственный университет занял 76 место, а Волгоградский государственный технический университет – 93 место.

Глобальный рейтинг университетов Round University Ranking (RUR) сейчас активно набирает популярность среди российских вузов. 2016 году только 23 российских вуза принимали участие в RUR, в 2020 году их количество достигло 82. Эксперты RUR оценивают университеты на основании 20 уникальных индикаторов, поделённых на четыре группы: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации, уровень финансовой устойчивости.

2021 год стал рекордным по представленности российских вузов в рейтинге – из 867 университетов мира 95 являются российскими. Несмотря на значительное увеличение участников, Волгоградский государственный университет занял 762 позицию в мировом рейтинге и 66 по стране, удерживая лидирующее положение среди вузов Волгоградской области, также принимающих участие в рейтинге. Так, Волгоградский государственный технический университет занял 804 место в списке рейтинга.

Также агентство Round University Ranking в партнерстве с компанией Clarivate Analytics представило международные предметные рейтинги вузов в области естественных и технических наук. В этом году Волгоградский государственный университет значительно улучшил свою позицию в общем зачёте по естественным наукам, поднявшись с 635 на 609 строку, а по техническим наукам занял 735 место.

Уникальный мировой рейтинг вузов Times Higher Education Impact Rankings единственный в мире оценивает вовлеченность университетов в процесс достижения глобальных целей ООН. В 2021 году в рейтинге приняло участие более 1100 вузов из 95 стран мира, что почти наполовину больше, чем в прошлом.

Волгоградский государственный университет – единственный вуз в регионе, вошедший в рейтинг. Среди 75 российских вузов-участников ВолГУ вошёл в топ-20 (группа 8-17). В THE Impact Rankings 2021 ВолГУ принял участие сразу в 9 целях: хорошее здоровье и благополучие; качественное образование; гендерное равенство; достойная работа и экономический рост; устойчивые города и населенные пункты; мир, правосудие и эффективные институты; партнёрство в интересах устойчивого развития; индустриализация, инновации, инфраструктура; борьба с изменениями климата.

В числе показателей, учитываемых THE Impact Rankings, — количество научных публикаций, объем научных исследований, коллаборации с зарубежными учеными, сотрудничество с органами власти, доступность образования, роль вуза в развитии городских сообществ и другие индикаторы.

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