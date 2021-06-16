Здесь собрана память времен

Фото: Ирина СИМОНОВА

Экспонаты, демонстрирующие наиболее значимые события современности, зал военной славы, история казачества, выставка богатств котельниковской фауны и экспозиционный зал – за 60 лет небольшому заведению культуры удалось собрать богатый фонд, которыми гордятся не только сотрудники музея, но и все котельниковцы.

Многие экспонаты на протяжении долгих лет поддерживаются в рабочем состоянии. На граммофоне 9 мая слушают пластинки венных лет. Инвентарь казачьего куреня, например, прялку или утюг, можно использовать и поныне.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Особенно востребованными сокровища музея оказались с начала работы движения «Котельниково – Земля Героев». Жители самого южного города Волгоградской области, славного своим казачьим и военным прошлым, изучают подвиги своих прадедов и на их основе строят концепцию дальнейшего развития своей малой родины.

Тематические мероприятия, работа с архивными документами, посещение выставок и семинаров, слеты краеведов, подготовка научно-исследовательских проектов по культуре и истории Котельниковского района – в стенах музея встречаются представители самых разных поколений.

В числе постоянных посетителей – молодые специалисты Гремячинского горно-обогатительного комбината, строительство которого завершает «ЕвроХим-ВолгаКалий». Молодежь «ЕвроХима» входит в число инициаторов зарождения движения «Котельниково – Земля Героев». Сотрудники комбината помогли музею в создании стенда «ЕвроХим-ВолгаКалия», рассказывающего о трудовых буднях и достижениях своего предприятия.

Коллектив Гремячинского ГОКа реализует один из самых масштабных инвестиционных проектов современной России, который уже вошел в историю отечественной промышленности и достоин занять важное место в экспозициях музея.