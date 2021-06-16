Вакцинация от коронавирусной инфекции

Единственный способ обезопасить себя и своих близких от болезни, которая может унести жизнь или надолго ухудшить состояние здоровья, – это вакцинация.

.

Российские вакцины против коронавируса

Спутник V («Гам-КОВИД-Вак»), разработчик НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи

Принцип действия. На основе аденовируса и гена белка SARS-CoV-2. Вирус доставляет в клетку генетический материал, но не может размножаться и вызвать заболевание. После введения организм начинает вырабатывать антитела.

Как вводится. Двукратно, с интервалом в 3 недели.

Устойчивый иммунитет. Формируется через 21 день после второй вакцинации.

«ЭпиВакКорона», разработчик ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор»

Принцип действия. На основе пептидов – фрагментов белка S SARS-CoV-2. Пептиды закреплены на белке-носителе, который вместе с гидроксидом алюминия помогает усилить иммунный ответ. После введения в организм стимулирует выработку антител.

Как вводится. Двукратно, с интервалом в 2-3 недели.

Устойчивый иммунитет. Формируется через 30 дней после второй вакцинации.

«Кови-Вак», разработчик НИИ им. М.П. Чумакова.

Принцип действия. На основе инактивированного вируса. Вместе с ним и вспомогательным веществом, гидроксидом алюминия, в организме запускается иммунный ответ.

Как вводится. Двукратно, с интервалом в 2 недели.

Устойчивый иммунитет. Формируется на 14 день после второй вакцинации.

Сколько держится иммунитет?

На данный момент иммунитет подтвержден в интервале 5-7 месяцев. Прогнозный иммунитет – как минимум год, но точные данные покажут дальнейшие наблюдения за привитыми и переболевшими.

Возможные побочные явления.

- Кратковременное повышение температуры

- Головная боль

- Слабость

- Боль в мышцах и суставах

- Заложенность носа

- Першение в горле

- Сыпь

- Аллергические реакции

Заразиться COVID-19 непосредственно от вакцинации невозможно. Все вакцины являются профилактическими, т.е. защищают от заболевания.

Где можно вакцинироваться

Вакцина поставляется в медицинские организации всех субъектов Российской Федерации. Список медицинских организаций, в которых можно сделать прививку, можно уточнить на сайте регионального министерства здравоохранения. Вы можете записаться через портал госуслуг.

На вакцинацию возьмите паспорт, полис ОМC и СНИЛС (необходим для получения электронного сертификата на Госуслугах).

Перед прививкой

- Осмотр врача с измерением температуры

- Сбор сведений о контактах с инфицированными

- Измерение уровня кислорода в крови и осмотр врача

- Информирование о возможных реакциях

- Заполнение информированного добровольного согласия

После прививки в течение 3 дней рекомендуется

- Не посещать сауну/баню

- При повышении температуры можно принять противовоспалительные препараты

- Избегать чрезмерных физических нагрузок

- Не принимать алкоголь

При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации можно принять антигистаминные средства

Есть ли противопоказания

С учетом имеющихся у вакцины противопоказаний перед применением необходимо обследование врача. Противопоказаниями к вакцинации являются:

- беременность и период грудного вскармливания;

- возраст до 18 лет;

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины (гидроокиси алюминия и др) или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ - вакцинацию проводят после нормализации температуры.

В преддверии профессионального праздника Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области поздравляет медицинских работников!

Поздравляем вас с праздником и благодарим за здоровье, которое вы дарите окружающим. В этот день мы желаем вам радости, счастья, большой любви и частичку того огромного здоровья, которое вы щедро отдаете нам. Пусть ваши семьи в этот праздник увидят вашу улыбку и искреннее удовольствие от всенародного признания ваших заслуг.

.

Сайт www.kapmed.ru

Лицензия - ОС№ 3676-01 от 16.11.2018 ЦБ РФ без ограничения срока действия

(ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА СТОПКОРОНАВИРУС.РФ)

Реклама.