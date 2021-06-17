Каникулы в Волгограде: чем занять себя и ребенка в парке

Для детей и всей семьи в парках много развлечений. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Летом главные развлечения сосредоточены не в душных помещениях, а в парках. Путеводитель от «КП-Волгоград» подскажет, куда пойти с ребенком в Волгограде, где и на каких аттракционах покататься и во сколько это обойдется на летних каникулах в 2021 году, а также какие развлечения подготовили парки на этой неделе.

Комсомольский сад: попрыгать и покататься

Комсомольский сад в центре Волгограда (за НЭТом) предложит детям и взрослым множество разных батутов, лазерный танкодром, а также прокат велосипедов, детских машинок, электросамокатов, электробайков и электромопедов. К концу лета на территории горсада будет большой батутный центр.

В парке расположен веревочный центр «Тарзания», где предложат пройти трассы разной сложности. Одна из них предназначена для малышей от 2 до 6 лет (билет от 100 руб.), вторая - для школьников (от 150 руб.), третья – на семиметровой высоте – для взрослых (от 350 руб.). Т. 8-917-338-14-55.

ЦПКиО: американские горки и скейт-парк

В Центральном парке культуры и отдыха есть разные аттракционы для малышей и всей семьи. Самые популярные – колесо обозрения, американские горки и автодром. Малыши могут покататься на каруселях и паровозике за 100 рублей. Там, где требуется сопровождение взрослых, родителям придется заплатить за билет 200 рублей. За эту же сумму можно пострелять в тире. Работает парк по будням - с 15.00 до 22.00, в выходные дни - с 11.00 до 23.00, график работы может меняться.

Полчаса в канатном парке обойдутся в 200 рублей детям и 400 – взрослым. Здесь предусмотрели три уровня сложности. Стоимость разового посещения скейт-парка также 200 рублей без ограничения по времени. Если вы предпочитаете BMX, скейтбординг, агрессивные ролики и самокат - вам сюда. Для настоящих любителей экстремальных видов спорта можно приобрести абонемент на месяц.

Прокатиться на колесе в ЦПКиО можно и днем и ночью, когда оно подсвечивается цветными огоньками. Стоимость билета - 200 рублей, детского - 100, детям до трех лет - бесплатно. Время работы в будни - с 15.00 до 21.00, в выходные дни - с 11.00 до 22.00.

Американские горки в ЦПКиО ждут любителей экстрима каждый день с 14 до 20 часов. Пустят сюда детей от 7 лет. Билет стоит 200 рублей, от 14 лет и старше придется заплатить 300.

Водяные горки - одна из новинок сезона. Фото: парк Раздолье

Парк «Раздолье»: ролики и водяные горки

В пойме реки Царицы разместили не только тюбинговую трассу, но и две водяные горки. Детвора с 5 лет может с брызгами прокатиться 30 метров, те, кто постарше – 70 метров. С собой нужно захватить полотенце и сменную обувь. Час водных развлечений обойдется в 400 рублей, полчаса - 300. Также малыши могут заняться творчеством в IT-песочнице, попрыгать на батуте, покататься на машинках. Есть в пойме и тир, который работает каждый день с 14.00 до 200, цена билета - 200 руб.

Там, где зимой был каток, можно покататься на роликах. Прокат работает с понедельника по четверг с 15 до 20 часов, с пятницы по воскресенье – с 12.00 до 20.00. Стоимость аренды ретро-роликов 150 рублей без ограничения по времени. В наличии размеры от 29-го до 44-го.

В выходные и праздничные дни в пойме проходят концерты, фестивали, ярмарки, на сцене в течение лета - конкурс вокалистов Poyma Fest.

НЕ ПРОПУСТИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

Что интересного будет в Комсомольском саду

17 июня 2021 в 20.00 – в Комсомольском саду покажут кино под звездами, если, конечно, погода не помешает; 20 июня 2021 в 15.00 – в парке возобновят битву на водяных пистолетах «Чапай против Штирлица»; 21 июня 2021 в 20.00 – «Завтра была война», концерт песен военных лет и кинопоказ; 22 июня 2021 в 18.30 – поэты и музыканты о войне. Всюду вход свободный.

Концерт памяти Виктора Цоя «Солнечные дни»

Волгоградский рок-клуб приглашает 19 июня на концерт, посвященный дню рождения Легенды русского рока Виктора Цоя. Здесь ждут всех, кто любит песни группы «Кино». Сыграют их волгоградские группы и музыканты. Парк «Раздолье», сцена. 19 июня в 19.00. Вход свободный.

Хоть пена и пахнет ванилью, ее лучше не есть. Фото: парк Раздолье.

Антимоскитная вечеринка

- Не оставим мошкам ни единого шанса, - говорят организаторы антимоскитной вечеринки. Пенную дискотеку Moshka Party проведут в парке возле музея «Россия. Моя история» в субботу и в воскресенье. Развлекать гостей будет диджей. А пудру обещают распылять в допустимой концентрации. В любом случае, в этот вечер все будут пахнуть, как ванильные булочки. Парк «Раздолье», сцена. 19 и 20 июня в 19.00. Вход свободный.

Цирк: в Волгоград привезли «Салют Победы»

В волгоградском цирке новая необычная программа – спектакль «Салют Победы», в основе которого история артистов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. События тех времен покажут в лучших традициях цирка. В программе – воздушные гимнасты, эквилибр, жонглеры, клоуны, акробаты, канатоходцы, конный аттракцион и вальс в исполнении медведя. Выступать артисты будут в костюмах, стилизованных под военную форму, увидят зрители и солдатский привал, и бой, и даже взятие Рейхстага.

Волгоградский цирк, ул. Краснознаменская, 15, билеты онлайн - circus-volgograd.ru. 19 июня в 12.00 и 16.00. 20 июня в 15.00. Билеты: от 500 до 1600 руб., дети до 3-х лет – бесплатно без места. 0+