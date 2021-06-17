С 1 июля 2021 вырастут тарифы на услуги ЖКХ в Волгограде: что подорожает

В августе волгоградцы получат счета за коммуналку с повышением. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

По традиции последних лет с 1 июля 2021 года в Волгограде и области вновь вырастут тарифы на коммунальные услуги. Платить за электричество, воду и тепло придется больше на 3,8 – 4,75%. При этом останется неизменным тариф на вывоз мусора или обращение с ТКО, который уменьшали два года подряд. В итоге каждая семья в месяц будет отдавать за услуги ЖКХ на 70 – 200 рублей больше, с наступлением отопительного сезона сумма вырастет в разы. «КП-Волгоград» рассказывает, сколько будут платить за коммуналку в Волгограде с 1 июля.

Согласно постановлению губернатора Волгоградской области №785 максимальное повышение тарифов на коммунальные услуги составит 4,75%. Правительство РФ установило для региона меньшую планку – 3,8%. В итоге по верхнему пределу подорожает электричество, плата за воду и тепло вырастет в среднем на 3,8%. Обосновали власти региона свое решение поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных услуг населением до 100 процентов от их стоимости.

НА СКОЛЬКО ВЫРАСТУТ ТАРИФЫ НА ЖКХ В ВОЛГОГРАДЕ С 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ: +4,75%

Тариф на электричество в Волгограде с 1 июля 2021 года для большинства вырастет на 4,75%, в пересчете на деньги это плюс 21 копейка на каждый киловатт/час для населения. Стоимость киловатт/часа будет равна 4,72 рубля вместо 4,51. Для тарифа по двум зонам суток - 5,43/3,44 рубля за киловатт/час, и по трем зонам - 6,13/4,72/3,44. Если вы таким образом экономите на электроэнергии, то днем платить за свет придется больше на 25 – 27 копеек.

Для тех, кто живет в сельских районах, в домах с электроплитами, а также для гаражей и СНТ электроэнергия подорожает на 15 копеек, киловатт-час будет стоить 3,31 рубля. Тариф по двум зонам вырастет до 3,81/2,41 рубля, по трем – до 4,30/3,31/2,41 рубля за киловатт/час.

В итоге даже для одиноких волгоградцев дополнительная нагрузка на кошелек составит около 20 рублей, бюджету большой семьи плата за электроэнергию будет обходиться на 50 – 70 рублей дороже ежемесячно.

ХОЛОДНАЯ ВОДА И ВОДООТВЕДЕНИЕ: +3,8%

Воду большинству жителей Волгограда поставляют ООО «Концессии водоснабжения». Тариф на питьевую воду в этом случае с 1 июля 2021 вырастет на 92 копейки и составит 25,28 рубля за кубометр. Техническая вода подорожает всего на 4 копейки - до 6,11 рубля за куб. Также на 58 копеек повысится тариф на водоотведение, плата за канализацию вырастет с июля до 16,34 рубля за кубометр.

Кстати, в Волжском потребители МУП «ВКХ» платят за воду гораздо меньше. Тариф с 1 июля 2021 вырастет н 66 копеек и составит 18,97 рубля за кубометр вместо 18,31.

В среднем проживающая в квартире семья из трех человек при условии экономного расходования воды и наличии счетчиков каждый месяц будет отдавать на 10 рублей больше. В частном секторе с садом-огородом прибавка будет на порядок выше.

ГОРЯЧАЯ ВОДА: +3,8%

Кубометр горячей воды для тех жителей Волгограда, кому ее поставляет ООО «Концессии теплоснабжения» с 1 июля 2021 года будет стоить 142,84 рубля за кубометр вместо 137,62. В Волжском тариф на горячую воду выше – 167,72 рубля с 1 июля, подорожает ресурс больше, чем на 6 рублей.

Горожанам придется принимать душ вместо ванны, чтобы сэкономить. Но даже при минимальном потреблении горячей воды семья с одним ребенком будет платить за нее примерно на 20 рублей в месяц больше.

ТЕПЛО: +3,8%

Повышение по графе «отопление» волгоградцы увидят только в ноябре, когда получат первые октябрьские квитанции за коммуналку после начала отопительного сезона. Платить за тепло с осени 2021 года жителям Волгограда придется на 75 рублей больше за каждую гигакалорию. Тариф для «Концессий теплоснабжения» вырос с 1990,33 до 2065,96 рубля. Большинство других поставщиков тепла в Волгограде поставляют его дешевле. В Волжском гигакалория для населения стоит дороже – 2567,22 рубля. В любом случае в зависимости от месяца и площади квартиры волгоградцы и волжане будут переплачивать за отопление по сравнению с предыдущим отопительным сезоном 50 – 300 рублей в месяц.

ГАЗ

Когда и на сколько в этом году повысится плата за газ в Волгоградской области, еще не решено. В 2020 году тарифы на голубое топливо выросли меньше всего и только с 1 августа.

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

Как росли тарифы на коммунальные услуги в Волгограде

Мы решили подсчитать, как за пять лет изменилась стоимость коммунальных услуг в Волгограде и насколько уже выросли суммы в квитанциях с 2016 по 2021 год. Взяли семью из трех человек, которые живут в «двушке» на 47 квадратных метрах с горячей водой и газовой плитой. В итоге получилось, что расходы даже в условиях экономии выросли на 1107 рублей в месяц, не считая содержания жилья, домофона и прочих дополнительных благ. Подорожали услуги ЖКХ в Волгограде за пятилетку минимум на 40,7%.

Официальный предельный рост по годам:

2016 – 6,6%

2017 – 9,8%

2018 – 4%

2019 – 1,7%+2,4%

2020 – 5%

2021 – 4,75%

ВАЖНО!

В комитете тарифного регулирования региона отмечают, что в соседних регионах ЮФО отдельные виды коммунальных услуг подорожают куда сильнее, чем в Волгоградской области. Так, в Астраханской области в 2021 году планку установили на уровне 5,4%, в Ростовской области - 5,3%, в Краснодарском крае - 6,6%. К тому же предельный индекс тарифов в Волгоградской области соответствует уровню инфляции. Ну а для тех, у кого коммунальные платежи съедают 22% и более семейного бюджета, предусмотрена субсидия.

Учтите, что стоимости жилищных услуг (того, что вы платите управляющей организации по строке содержание жилого помещения) утвержденные предельные индексы не касаются. Плата за содержание и ремонт государством не регулируется. Ее устанавливают собственники на общем собрании.

В случае, если плата за коммуналку съедает более 22% семейного бюджета, вы можете оформить субсидию.