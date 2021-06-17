Центральная женская консультация Волгограда на ремонте: когда откроется и где принимают беременных

Пока всех пациентов принимают в соседнем корпусе. Там тесновато, но хотя бы не ехать в другой район.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Пыль столбом, все вверх дном и торчащие провода – так сейчас выглядит женская консультация №2 Центрального района Волгограда. Не потому, что ее довели до такого состояния, просто здесь начался капитальный ремонт. Начался с демонтажа, а заменить строителям придется все – и потолки, и стены, и коммуникации. Назрело это обновление давно, о комфорте уже много лет мечтали и посетительницы консультации, и работники.
В корпусе на улице Мира уже начался ремонт. Остюда выселили всех врачей и пациентов.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
ЧТО СДЕЛАЮТ
- Ремонта в нашей женской консультации не было с 90-х годов прошлого века, - говорит главврач роддома №2 Виталий Двужилов. - В этом году по поручению губернатора в нескольких консультациях начат ремонт, и в нашей в том числе. Ремонт не косметический, объем большой: будут меняться потолки, стены, окна, двери, электрика, система вентиляции. Все будет в соответствии со стандартами «Бережливой поликлиники». Это открытая регистратура, картохранилище, и вообще система, открытая к пациенту.
Главный врач роддома №2 Виталий Двужилов: мы не отказываем пациентам из других районов Волгограда и области, принимаем всех желающих.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
В соцсетях уже жаловались, в каких далеких от комфорта условиях ожидают приема врача в этой консультации женщины. Критика обрушилась и на старые туалеты. А ведь у беременных и так полно поводов для тревоги, и гормоны шалят, в это время хочется максимум удобства, внимания, заботы. После ремонта ждать своей очереди на мягких диванчиках в чистых коридорах будет гораздо приятнее. По такому стандарту уже сделали женскую консультацию в больнице имени Фишера в Волжском. Кстати, в Центральной консультации работает та же строительная бригада, и у них уже есть хороший опыт. Ремонт в Фишера оценили все.
В кабинетах заменят все.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
- Сейчас мы отключаем все сети и все демонтируем, потом будет типовая отделка, с учетом того, что это медицинское учреждение, и в зависимости от назначения кабинета отделка и стен, и полов будет разная, - говорят строители.
Виталий Двужилов: Мозаику сохранить не обещаем, но очень постараемся.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
ГДЕ ПРИНИМАЮТ ПАЦИЕНТОВ
Конечно, придется потерпеть и подождать, и сейчас все учреждение увешано листочками с извинениями. Так как женская консультация №2 занимала два корпуса, была возможность не закрывать на ремонт учреждение полностью. Сейчас врачи и пациентки – а только беременных на учете здесь более 650 человек – потеснились в одном корпусе. Никого не отправили в другой район.
Сегодня на учете в консультации более 650 беременных.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Все врачи принимают пациенток в соседнем корпусе, УЗИ тоже выполняют тут же. В Дзержинский район придется поездить тем, кому нужен дневной стационар, кабинет ЭКГ.
Дату открытия после ремонта руководство пока не называет. Но вообще обновление женских консультаций должно завершиться до конца года.
Только пациентам дневного стационара придется обратиться в другой район. Остальных принимают Центральной консультации.
Фото: Екатерина СИМОХИНА