Центральная женская консультация Волгограда на ремонте: когда откроется и где принимают беременных

Пока всех пациентов принимают в соседнем корпусе. Там тесновато, но хотя бы не ехать в другой район. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пыль столбом, все вверх дном и торчащие провода – так сейчас выглядит женская консультация №2 Центрального района Волгограда. Не потому, что ее довели до такого состояния, просто здесь начался капитальный ремонт. Начался с демонтажа, а заменить строителям придется все – и потолки, и стены, и коммуникации. Назрело это обновление давно, о комфорте уже много лет мечтали и посетительницы консультации, и работники.

В корпусе на улице Мира уже начался ремонт. Остюда выселили всех врачей и пациентов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ЧТО СДЕЛАЮТ

- Ремонта в нашей женской консультации не было с 90-х годов прошлого века, - говорит главврач роддома №2 Виталий Двужилов. - В этом году по поручению губернатора в нескольких консультациях начат ремонт, и в нашей в том числе. Ремонт не косметический, объем большой: будут меняться потолки, стены, окна, двери, электрика, система вентиляции. Все будет в соответствии со стандартами «Бережливой поликлиники». Это открытая регистратура, картохранилище, и вообще система, открытая к пациенту.

Главный врач роддома №2 Виталий Двужилов: мы не отказываем пациентам из других районов Волгограда и области, принимаем всех желающих. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В соцсетях уже жаловались, в каких далеких от комфорта условиях ожидают приема врача в этой консультации женщины. Критика обрушилась и на старые туалеты. А ведь у беременных и так полно поводов для тревоги, и гормоны шалят, в это время хочется максимум удобства, внимания, заботы. После ремонта ждать своей очереди на мягких диванчиках в чистых коридорах будет гораздо приятнее. По такому стандарту уже сделали женскую консультацию в больнице имени Фишера в Волжском. Кстати, в Центральной консультации работает та же строительная бригада, и у них уже есть хороший опыт. Ремонт в Фишера оценили все.

В кабинетах заменят все. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Сейчас мы отключаем все сети и все демонтируем, потом будет типовая отделка, с учетом того, что это медицинское учреждение, и в зависимости от назначения кабинета отделка и стен, и полов будет разная, - говорят строители.

Виталий Двужилов: Мозаику сохранить не обещаем, но очень постараемся. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ГДЕ ПРИНИМАЮТ ПАЦИЕНТОВ

Конечно, придется потерпеть и подождать, и сейчас все учреждение увешано листочками с извинениями. Так как женская консультация №2 занимала два корпуса, была возможность не закрывать на ремонт учреждение полностью. Сейчас врачи и пациентки – а только беременных на учете здесь более 650 человек – потеснились в одном корпусе. Никого не отправили в другой район.

Сегодня на учете в консультации более 650 беременных. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Все врачи принимают пациенток в соседнем корпусе, УЗИ тоже выполняют тут же. В Дзержинский район придется поездить тем, кому нужен дневной стационар, кабинет ЭКГ.

Дату открытия после ремонта руководство пока не называет. Но вообще обновление женских консультаций должно завершиться до конца года.