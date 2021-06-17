«Чем сильнее загрязнены водоемы, тем мошка агрессивней»: ученые рассказали, почему в Волгограде так много мошки

Сетка плюс аромат ванили и гвоздики - лучшая защита от мошки. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В последние годы волгоградцы почти забыли, какой злой может быть мошка. В июне 2021 года полчища насекомых яростно атакуют горожан. По прогнозам специалистов, закончится нашествие мошки в Волгограде и Волжском ближе к июлю. Как рассказала «КП-Волгоград» энтомолог Галина Мельникова, мошки в этом году в Волгограде действительно больше, чем в прошлые годы. А причина ее агрессивности в загрязнении водоемов, где эти насекомые плодятся.

- Мошки так много из-за того, что в предыдущие годы в городе проводили профилактические мероприятия. Да, мошка не исчезла совсем, и даже успела прославиться во время ЧМ-2018. Но все же ее было не так много, из-за того, что центр города обрабатывали от мошки и комаров. В этом году ничего делать не стали. Да и обработку водоемов от комаров делают не в те сроки, которые мы просчитывали, - рассказала «КП-Волгоград» ведущий энтомолог Центра гигиены и эпидемиологии Волгоградской области Галина Мельникова.

В итоге мошка пробирается не только под одежду на улице, но и залетает в квартиры волгоградцев. Особенно страдают дачники. Есть у ученых ответ и на вопрос, почему же мошка в этом году такая злая.

- Численность мошки зависит от близости места к Волге, Волгоградскому водохранилищу, пойме, скорости и температуры воды, погоды, дождей, грунтовых вод, паводка. Очень много факторов на это влияет, - поясняет Галина Мельникова. - В последние годы мошка была не очень агрессивной – при подготовке стали сбрасывать воду с верховья через весь каскад. Сбросили хорошо, промыли береговую линию, очистили акваторию от всякого мусора, все это ушло в Каспий. Чем больше органики в воде, чем сильнее загрязнены водоемы, тем мошка злей, агрессивней. Это давно уже ученые отметили: мошка - это биологический индикатор состояния водоема.

Где-то мошки почти не ощущаешь, жители северных районов Волгограда в этом году страдают от гнуса больше, чем обычно. По словам энтомолога, эти насекомые любят передохнуть в камышах, а их в городе много, как и другой сорной растительности. Чем хуже санитарная обстановка, тем лучше мошке.

Природой так заложено, что мошка откладывает яйца кучкой, выплод происходит дробно в течение нескольких лет. Прошел дождь, разлилась река, намочило яйца – снова появляется мошка. А больше всего эти насекомые любят холодную воду, быстрое течение и наличие органики.

- Раньше обследовали и чистили берега, кладки мошки находили и уничтожали вручную колхозники, школьники, солдаты. Были фермы по разведению стрекоз, НИИ, где разрабатывали новые виды ядохимикатов. Все это минимизировало численность мошки. И все это разрушено после развала Советского Союза. А сейчас в Волгограде водоемы очень загрязненные, просто свалка на свалке, - отмечает энтомолог.

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