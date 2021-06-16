В Волгограде на главной магистрали иномарка провалилась в огромную дыру в асфальте

Еще бы немного, и машина могла уйти под землю целиком. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

16 июня днем ЧП произошло на главной магистрали Волгограда: на дамбе на Первой продольной автомобиль «Рено» частично ушел под землю. Провал образовался под авто, когда «Логан» ехал по проспекту Ленина от «Диаманта» на Тракторном в сторону Спартановки. В дыру в асфальте угодило переднее колесо с водительской стороны. Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, на место происшествия выехало руководство областной и городской Госавтоинспекции. Полицейские должны оценить ситуацию и принять решение, как организовать в этом месте дорожное движение, пока городские власти будут устранять провал.

Машину уже извлекли из ямы. Видно, что под асфальтом огромная пустота. Почему произошла просадка грунта, будет выяснять мэрия. Они же будут засыпать и заделывать провал. Кстати, асфальт в этом месте уложен не так давно, дорога была почти идеальная.

- На место оперативно прибыли дорожные службы, в настоящее время устанавливается временное ограждение, после чего специалисты проведут обследование для установления точной причины. На период проведения обследования и восстановительных работ на данном участке действует временное сужение проезжей части, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Провал за провалом уже настораживает и водителей, и пешеходов: земля из под ног в нашем городе стала уходить очень уж часто. В апреле на парковке у парка Победы уже проседала плитка. Произошло это из-за перекладки инженерных сетей. ЧП на этой же парковке повторилось и 26 мая - всё по той же причине. А 13 мая рядом с администрацией Волгоградской области провалился асфальт - яма была шириной на полулицы.