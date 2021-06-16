Календарь матчей Ротора в ФНЛ 2021/2022: первый матч Ротор проведет дома 10 июля

Ротор откроет и закроет сезон матчами с Текстильщиком. Фото: СК Ротор

Футбольные болельщики Волгограда уже могут составлять планы на этот год. Футбольная национальная лига опубликовала календарь матчей Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2021-2022. Вылетевший из РПЛ волгоградский «Ротор» снова планирует вернуться в премьер-лигу, а пока первый матч после в ФНЛ сине-голубые проведут дома против ивановского «Текстильщика». Стартует сезон 10 июля.

Первые четыре матча для «Ротора» в ФНЛ будут домашними, все они пройдут в июле. В августе подопечные Дмитрия Хохлова проведут один матч на «Волгоград Арене» и три на выезде. В 2021 году команды ФНЛ уйдут на зимний перерыв после 27 ноября, в этот день волгоградская команда сыграет на выезде с «СКА-Хабаровск».

В 2022 году игры турнира возобновятся 6 марта – «Ротор» сыграет с «Чайкой». А последний матч сезона сине-голубые проведут 21 мая 2022 года на выезде с тем же ивановским «Текстильщиком», встречей с которым откроют турнир.

КАЛЕНДАРЬ ИГР РОТОРА В ОЛИМП-ФНЛ НА СЕЗОН 2021/22

1-й тур, 10 июля 2021, Ротор – Текстильщик

2-й тур, 17 июля 2021, Ротор – Олимп-Долгопрудный

3-й тур, 24 июля 2021, Ротор – СКА-Хабаровск

4-й тур, 31 июля 2021, Ротор – Волгарь

5-й тур, 8 августа 2021, Металлург – Ротор

6-й тур, 14 августа 2021, Ротор - Балтика

7-й тур, 21 августа 2021, Факел – Ротор

8-й тур, 29 августа 2021, Чайка – Ротор

9-й тур, 5 сентября 2021, Оренбург – Ротор

10-й тур, 11 сентября 2021, Ротор – Акрон

11-й тур, 15 сентября 2021, Нефтехимик - Ротор

12-й тур, 19 сентября 2021, Велес – Ротор

13-й тур, 25 сентября 2021, Ротор – КАМАЗ

14-й тур, 29 сентября 2021, Краснодар-2 – Ротор

15-й тур, 3 октября 2021, Ротор – Торпедо Москва

16-й тур, 9 октября 2021, Енисей - Ротор

17-й тур, 13 октября 2021, Ротор – Кубань

18-й тур, 17 октября 2021, Спартак-2 - Ротор

19-й тур, 23 октября 2021, Ротор – Алания Владикавказ

20-й тур, 31 октября 2021, Олимп-Долгопрудный – Ротор

21-й тур, 6 ноября 2021, СКА-Хабаровск - Ротор

22-й тур, 13 ноября 2021, Волгарь - Ротор

23-й тур, 17 ноября 2021, Ротор – Металлург

24-й тур, 21 ноября 2021, Балтика - Ротор

25-й тур, 27 ноября 2021, Ротор - Факел

26-й тур, 6 марта 2022, Ротор – Чайка

27-й тур, 12 марта 2022, Ротор – Оренбург

28-й тур, 19 марта 2022, Акрон – Ротор

29-й тур, 26 марта 2022, Ротор - Нефтехимик

30-й тур, 2 апреля 2022, Ротор - Велес

31-й тур, 6 апреля 2022, КАМАЗ – Ротор

32-й тур, 10 апреля 2022, Ротор – Краснодар-2

33-й тур, 16 апреля 2022, Торпедо Москва – Ротор

34-й тур, 23 апреля 2022, Ротор – Енисей

35-й тур, 30 апреля 2022, Кубань – Ротор

36-й тур, 7 мая 2022, Ротор – Спартак-2

37-й тур, 15 мая 2022, Алания Владикавказ - Ротор

38-й тур, 21 мая 2022, Текстильщик – Ротор

ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧИ: 24, 25, 27 и 28 мая 2022 года.