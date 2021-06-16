Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 16 июня: за полторы недели смертность упала вдвое

Полторы недели назад статистика смертности била рекорды - 10 случаев за сутки. Сегодня она вдвое меньше. Фото: Артем КИЛЬКИН

Чуть меньше двух недель назад статистика смертности от коронавиурса в Волгоградской области била рекорды: 10 случаев за сутки. Сегодня, 16 июня, умерших вдвое меньше – 5 летальных исходов. Об этом «КП-Волгоград» сообщает со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. В 84 регионах России сегодня зарегистрировано 13 397 случаев COVID-19, в Волгограде и области – 91 заболевший. Прирост инфицированных хоть и пошел на спад по сравнению с зимним периодом, но все-таки ситуация остается непростой. Волгоградцев просят не только носить маски в общественных местах, но и вакцинироваться. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 16 июня 2021 года.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Напомним, в регионе развернуты прививочные пункты, где любой желающий может бесплатно получить две дозы вакцины. Вводятся они с разницей в три недели. А тем, кто переболел коронавирусом, предлагают пройти углубленную диспансеризацию. Обследования также будут проводиться во всех поликлиниках и больницах области.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Что касается статистики выздоровевших, то она пока ниже прироста зараженных. Сегодня больничные листы закрыли 61 пациент. Не все больные лечатся в стационаре, волгоградцы с легким ковидом проходят курс на дому под наблюдением врачей. Отметим, что вылечить от вируса удалось порядка 59 тысяч человек из 61 тысяч инфицированных.