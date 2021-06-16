Пять способов сэкономить с банковской картой

Отправиться в отпуск на выгодных условиях сегодня может каждый.

Банковская карта уже давно перестала быть лишь ключом от банковского счета. По ней можно получать массу дополнительных льгот и скидок. В этом материале собрали для вас самые выгодные предложения, которые действуют по картам национальной платежной системы «Мир».

1. Кешбэк за путешествия

Об этом, наверное, уже слышали все. Правительство в прошлом году запустило беспрецедентную программу поддержки внутреннего туризма. На многие российские курорты можно будет съездить с большой выгодой - до 20%. Условий несколько. Оплатить поездку

нужно безналичным путем до 15 июня этого года. Съездить в путешествие нужно до 30 июня. Минимальный срок - две ночи. Максимальная сумма кешбэка составит 20 тысяч рублей. Субсидия от государства вернется на карту в течение пяти рабочих дней. Подробные условия - на сайте мирпутешествий.рф.

2. Нулевая комиссия при оплате автоштрафов

Эта акция действует до 23 июня этого года. Чтобы не платить комиссию, нужно зайти на портал госуслуг, найти в личном кабинете постановление от ГИБДД, а при оплате ввести реквизиты карты национальной платежной системы. Тогда платеж пройдет без комиссии. Если использовать карты зарубежных платежных систем (VISA или MasterCard), придется заплатить несколько процентов сверху.

3. Скидка при оплате страховки онлайн

Можно застраховать жизнь или имущество и при этом сэкономить от 10 до 30% от суммы покупки. Пять страховых компаний предлагают выгодные условия, если клиенты приобретут те или иные полисы с помощью карт национальной платежной системы. Оплата должна быть онлайн. Большинство акций действуют до конца июня этого года. К примеру, если вам в ближайшее время нужно продлить ОСАГО, каско или страхование квартиры по ипотеке, еще успеете сделать это по более выгодным условиям.

4. Домашний интернет - на 15% дешевле

Крупнейший оператор домашнего интернета и кабельного телевидения -

«Ростелеком» - тоже предлагает хорошие условия для держателей «отечественных» карт. За первую оплату услуг в рамках спецпредложения будет начислен кешбэк 15%, а за последующие оплаты на карту вернется 5% суммы платежа. Скидка доступна при оплате домашнего интернета, интерактивного телевидения, мобильной связи, домашнего телефона и других услуг. Специальные условия доступны до 27 октября 2021 года. Подробности - на сайте rt.ru.

5 Минус шесть рублей - с каждого билета

Именно столько можно сэкономить на каждой поездке в общественном транспорте Волгограда. Акция действует

до 30 июня 2021 года включительно. Выгоду смогут получить все держатели бесконтактных карт национальной платежной системы. Скидка предоставляется в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт. Прикладываете карту к валидатору - и сумма разовой поездки уменьшается на шесть рублей. Терминалами с бесконтактной технологией проведения платежей оснащены более 800 единиц общественного транспорта Волгограда.

СОВЕТ «КП»

Цифровая карта вместо пластиковой

Некоторые крупные банки стали предлагать простую услугу - можно выпустить цифровую карту «Мир». Она будет обладать теми же свойствами, что и пластиковая. У нее будет номер, срок действия и CVV-код. Функционал почти не будет отличаться. Цифровой картой можно пользоваться без ограничений при онлайн-шопинге. А для покупок офлайн понадобится специальное приложение - Mir Pay или Samsung Pay (работают на смартфонах операционной системы Android). Для оплаты на кассе нужно на пару секунд приложить смартфон к считывающему устройству.