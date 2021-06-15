Ударили по голове: в больнице Волгоградской области умер 5-летний мальчик

Следователи разбираются, как ребенок получил смертельную травму. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Вечером 14 июня в Новоаннинской ЦРБ Волгоградской области скончался пятилетний мальчик. В больницу его привезли утром того же дня. У ребенка была тяжелая черепно-мозговая травма. Мачеха сообщила, что мальчик за неделю до этого упал с дерева. Но следователи заподозрили, что травму ребенок мог получить иным путем и его ударили по голове. Как сообщила «КП-Волгоград» представитель СУ СКР по региону, возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Сначала 44-летняя мачеха погибшего сообщила правоохранителям, что утром 14 июня ребенок почувствовал себя плохо, поэтому она с мужем и повезли его в больницу. После следователи допросили родственников и соседей, и поняли, что смертельную травму мальчик мог получить не только при падении.

Раньше семья в поле зрения правоохранителей не попадала, на учете не стояла. Кроме 5-летнего погибшего мальчика в ней было еще четверо детей. Двое из них – от первого брака мужчины. Сейчас их передали под опеку его старшей родной сестры до тех пор, пока следователи не выяснят, как получил смертельную травму ребенок. Расследование уголовного дела продолжается.