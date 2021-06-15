Волгоградские аграрии увеличивают объемы экспорта

Более 50% экспорта на сегодня составляют зерновые культуры. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За пять месяцев этого года предприятия агропромышленного комплекса Волгоградской области более чем в два раза увеличили экспорт своей продукции по сравнению с тем же периодом 2020-го. Аграрии отгрузили товары почти на 112 миллионов долларов США. На заседании межведомственной рабочей группы вице-губернатор Василий Иванов отметил, что регион делает ставку на товары с высокой добавленной стоимостью. Позволяет сохранять конкурентоспособность и высокое качество продукции технологическое перевооружение отрасли и адресная поддержка ориентированных на экспорт сельхозпроизводителей.

По данным облкомсельхоза, более 50% экспорта на сегодня составляют зерновые культуры. В этом году из региона за границу отправили более 260 тысяч тонн зерна. Растет экспорт шрота – почти 70 тысяч тонн в 2021 году. Всего же на внешний рынок поступило волгоградской масложировой продукции на 21,5 миллиона долларов.

По мнению председателя парламентской комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития региона Олега Савченко, такие показатели свидетельствуют об успешной реализации региональных и федеральных проектов.

Олег Савченко. Фото: Ирина Симонова

– Достичь таких впечатляющих показателей позволила, в том числе, планомерная реализация нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и регионального проекта «Экспорт продукции АПК». Нашу пшеницу, зерно закупают Иран, Азербайджан, Турция, страны Восточной Европы. Также востребованы кормовые добавки, продукция переработки кукурузы, масложировая и плодоовощная продукция, - отмечает Олег Савченко.

Важно и то, что волгоградские экспортеры получают господдержку, в том числе льготные кредиты, компенсацию затрат на сертификацию, транспортировку и участие в выставках. На региональные проекты в сфере мелиорации в этом году направлено 600 миллионов рублей.