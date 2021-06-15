Говорил грязные слова, сломал нос в двух местах: муфтия Волгоградской области жестоко избили из-за конфликта на дороге

Фото: ЦДУМ Волгоградской области.

Дорожный конфликт, в котором пострадал муфтий ЦДУМ Волгоградской области Бата Кифах Мохаммад, произошел 14 июня в Волжском. Религиозный деятель пропустил пешехода, за что был избит незнакомым ему водителем.

- Это случилось в десять утра, я выезжал с «Колхозного рынка», свернул на проспект Ленина. Смотрю, мужчина собирается переходить дорогу по «зебре». Светофора там не было. Конечно, по правилам я его пропустил, - рассказал «КП-Волгоград» Бата Кифах Мохаммад. - Автомобилист с правой полосы, видимо, рассчитывал проскочить вслед за мной, но не получилось. Ему это не понравилось, он вышел из машины и стал меня оскорблять. Очень грязные слова говорил!

По словам муфтия, агрессору было за пятьдесят. Такое поведение взрослого человека, мягко говоря, шокировало. Шокированы были и случайные очевидцы. Кстати, тот самый пешеход тоже остановился, чтобы помочь пропустившему его водителю.

- Я пытался его успокоить, просил не произносить унизительные фразы. Вел себя учтиво. Но мужчину это только разозлило. Он стал меня бить кулаками по голове. Нанес много ударов. Я истекал кровью! – Бата Кифах Мохаммад искренне не понимает, что спровоцировало конфликт. – Мужчина говорил, что я якобы его подрезал тем, что пропустил пешехода. Но как это возможно? В итоге он избил меня, сел в машину и уехал. Я успел его сфотографировать.

Муфтий вызвал полицию и «скорую». Его госпитализировали в больницу Фишера. Диагностировали ушибы мягких тканей и перелом носа в двух местах. Отпустили на домашнее лечение.

- У меня ужасные головные боли после этого происшествия. Я никак не могу понять, почему этот мужчина набросился на меня?

Стражи порядка задержали нападавшего. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, факт обращения с заявлением по факту получения в дорожном конфликте между двумя автомобилистами травм муфтием, действительно, был.

- Все участники конфликта установлены, по заявлению проводится проверка, - добавили в ведомстве.