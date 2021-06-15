Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 15 июня: заболевших в два раза больше выздоровевших, власти просят привиться для коллективного иммунитета

Маски по-прежнему обязательный атрибут нашей жизни. Фото: Михаил ПАТЛИС

Волгоградцы 15 июня вышли на работу после трех дней выходных, хотя москвичи будут отдыхать и не появляться в офисах до конца недели. Власти Волгоградской области уверяют, что ситуация с коронавирусом у нас пока не настолько серьезная, чтобы вводить локдаун. Но это может случиться, если мы не достигнем коллективного иммунитета. Губернатор во вторник попросил всех работодателей области организовать вакцинацию, и в качестве хорошего примера для сотрудников первым сделать прививку. Цифры неутешительные: в области заболевает вдвое больше людей, чем выздоравливает. Сегодня, 15 июня положительный тест пришел 87 жителям области. А выздоровели только 57 человек. Умерли за сутки еще 6 человек. Мы собрали последние о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 15 июня 2021 года.

Всего по данным портала стопкоронавирус.рф в Волгоградской области официально с начала пандемии заразились коронавирусом 61 113 человек. 1429 не смогли справиться с болезнью – столько летальных случаев от ковида подтверждено на сегодняшний день. 58 199 выписали с больничного за все время пандемии. Но вернутся к нормальной жизни многие не скоро: нужна серьезная реабилитация.

Губернатор Андрей Бочаров попросил волгоградцев не играть в лотерею: не у всех получается переболеть в легкой форме. Лучше защитить себя и окружающих, сделав прививку. Достичь коллективного иммунитета волгоградские власти надеются к осени. Для этого нужно, чтобы 60-70% населения обзавелись антителами к коронавирусу.

Напомним, 12 июня в Волгоградской области отменили часть карантинных ограничений по коронавирусу (подробности). Носить маски в общественных местах по-прежнему обязательно.