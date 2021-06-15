В Волгоградской области надеются к осени достичь коллективного иммунитета

Вакцины в области достаточно, желающих ее получить - не так много, как хотелось бы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинация от коронавируса в нашей стране идет не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. До формирования коллективного иммунитета, который позволит жить спокойно, выйти с удаленки, проводить массовые мероприятия, еще далеко: необходимо, что прививки сделали 60-70% жителей. Даже в Москве уже решили заманивать на вакцинацию с помощью розыгрышей автомобилей. В Волгоградской области пока просто уговаривают. Очередное заявление о необходимости сходить на прививку от COVID-19 сделал 15 июня волгоградский губернатор Андрей Бочаров. Он провел совещание о ситуации с коронавирусом в Центре электронного медицинского образования ВолгГМУ.

- Общая задача — к осени текущего года достичь коллективного иммунитета, — заявил глава области. — Поэтому основное внимание на данном этапе необходимо уделить вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции. Прежде всего, людей старшего возраста, людей с хроническими заболеваниями, а также работников предприятий и организаций.

Андрей Бочаров подчеркнул, что это в интересах самих предприятий. В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации возможно, снова придется ввести карантин, отправить людей на удаленку, а значит, пережить еще один простой и экономический кризис.

- Прошу руководителей предприятий и организаций обеспечить вакцинацию работников, чтобы создать в области коллективный иммунитет. Руководители предприятий в данном случае должны выступать в качестве примера своим коллективам, - предложил губернатор.

В целом, по словам Бочарова, пока нет необходимости вводить какие-то жесткие меры и усиливать ограничения, хотя за опытом Москвы и Санкт-Петербурга наши власти пристально наблюдают. В столице людей отправили на вынужденные каникулы, а барам и ресторанам запретили работать ночью.

- Надеемся, что осложнения ситуации в Волгоградской области не произойдёт, но, вместе с тем, готовимся к любому развитию событий. Сил и средств достаточно. Мы готовы к оперативному развертыванию дополнительного коечного фонда, — подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что в области строятся новые инфекционные больницы – в Калаче ее откроют уже осенью. Полным ходом в Волгограде и области идет вакцинация. Прививают даже жителей отдаленных поселков. Сегодня защиту от COVID-19 получили уже более 337 тысяч волгоградцев.

Этого мало, чтобы жить спокойно и не тревожиться за близких. Поэтому губернатор попросил всех продолжать носить маски и сходить на прививку, а не играться с болезнью.

- У молодёжи проходит болезнь в лёгкой форме, но не всегда. Это как лотерея. Не надо играть в лотерею: обязательно проиграешь. Ещё раз обращаю безусловное внимание на необходимость вакцинирования от коронавирусной инфекции. Это будет по-настоящему забота о своих родных и близких, о людях старшего возраста, обо всех жителях Волгоградской области.