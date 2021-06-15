Как получить «бонус» на охрану труда

фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В пресс-центре «Комсомольской правды» в Волгограде прошел круглый стол, посвященный финансированию предупредительных мер по сокращению производственного травматизма. Представители регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) подвели итоги прошлого года и рассказали об изменениях.

Пандемия внесла коррективы

Павел Гладких, управляющий Волгоградским отделением ФСС РФ:

- Фонд занимается финансовым обеспечением предупредительных мер уже 20 лет. Приказом Минтруда России определены 13 мероприятий, на которые предприятия и организации могут направить 30% страховых взносов. В 2020 году этим воспользовались 464 страхователя на общую сумму более 101 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим годом выросло и количество обращений, и сумма.

В связи с пандемией в приказ добавили новые мероприятия, чтобы работодатель мог направить средства ФСС на борьбу с коронавирусной инфекцией. 127 работодателей приобрели средства индивидуальной защиты органов дыхания, дезинфицирующие средства, рециркуляторы воздуха на общую сумму 12,2 млн рублей.

На 2021 год на охрану труда нам выделили еще больше средств - около 121 миллиона рублей. Думаю, что активность работодателей останется высокой, а действие антиковидных мер продлят и на 2021 год, потому что они востребованы и нужны - практически четвертая часть страхователей их использовала.

Татьяна Лапинская, заместитель начальника отдела страхования профессиональных рисков:

- Самым востребованным в 2020 году стало приобретение средств индивидуальной защиты для занятых на вредных и опасных работах, за ними идут обязательные медосмотры. На санаторно-курортное лечение предпенсионеров было потрачено более 6,5 миллиона - это новая статья расходов, и она пользуется спросом. К сожалению, в прошлом году многие санатории были перепрофилированы или закрыты, поэтому произошло снижение расходов по этому мероприятию.

Сохраняется мера поддержки малым предприятиям - они могут аккумулировать взносы за три года, если до этого не обращались. Условия финансирования согласно нормативному акту.

Кому могут отказать?

Павел Гладких:

- За всю практику рассмотрения заявлений работодателей в отделении ФСС не было отказа по причине недостатка денежных средств. Даже если мы выделенную сумму перекроем, центральный аппарат ФСС нам добавит. Но при этом есть ряд условий, по которым мы отказываем в финансовом обеспечении. Прежде всего, это финансовая дисциплина - недоимка, пени или штрафы по страховым взносам на день подачи заявления. Кроме того, среди причин отказа - неполный пакет документов или недостоверные данные. Работодатель может устранить недостатки и успеть обратиться к нам до 1 августа повторно. Сложнее, если есть задолженность и ее не могут погасить, - это отказ.

Новые сроки подачи заявлений

Татьяна Лапинская:

- Сегодня срок подачи заявлений на предупредительные меры - до 1 августа 2021 года. Планируются изменения в действующий приказ. Согласно проекту приказа на 2021 год заявительный период до 1 августа и с 1 сентября по 1 октября текущего года.

Сегодня у нас подано 46 заявлений, 34 из них положительных, 8 на рассмотрении и 4 отрицательных. По отношению к прошлому году это десятая часть. Призываем работодателей ускорить процесс подачи заявлений, не ждать последнего дня, чтобы не создавать ажиотажа.

Павел Гладких:

- Мы рады любому страхователю. По закону работодатель обязан направлять средства на охрану труда, а тут еще такой «бонус» в помощь. Кстати, уровень травматизма у нас снижается: предприятия стали активнее, средства выделяются, контроль со стороны государства усилился - это тоже важно.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На что тратили «кешбэк» от ФСС в 2020 году:

54,1 млн - СИЗ.

21,1 млн - периодические медосмотры.

12,3 млн - антиковидные меры.

5,8 млн - санаторно-курортное лечение предпенсионеров.

5,2 млн - специальная оценка условий труда.

2,3 млн - санаторно-курортное лечение.

432 тыс. - обучение, аптечки, тахографы и др.

487 приказов на 104,1 млн издано в 2020 году, на 4,57 млн выросла сумма по сравнению с 2019 годом.

120,9 млн - бюджет на 2021 год.

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