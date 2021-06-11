РИТЭК определил лучших по профессии

Перед началом соревнований напутствие участникам дал генеральный директор ООО«РИТЭК» Ренат Нургалиев. Фото: Эдуард ПАЛЬГУНОВ

В Котовском районе Волгоградской области в очередной раз состоялся конкурс профессионального мастерства рабочих ООО «РИТЭК» (входит в Группу «ЛУКОЙЛ») на звание «Лучший по профессии». В соревнованиях приняли участие 30 специалистов территориально-производственных предприятий из Волгоградской, Самарской областей, Татарстана и Ханты-Мансийского автономного округа.

Торжественный парад открытия конкурса. Фото: Эдуард ПАЛЬГУНОВ

Свое мастерство участники продемонстрировали в восьми номинациях. Перед общеритэковским этапом каждая команда прошла отборочные туры на своих территориально-производственных предприятиях. Как подчеркнул генеральный директор ООО «РИТЭК» Ренат Нургалиев, здесь собрались лучшие из лучших.

- Всем участникам желаю удачи, от нее зачастую многое зависит. Где-то ключ не так лег, где-то резьба заела. Я уверен, каждый из вас долго и напряженно тренировался, - отметил Ренат Нургалиев.

Главное - работа в команде. Фото: Эдуард ПАЛЬГУНОВ

За ходом конкурсных испытаний следили студенты Жирновского нефтяного техникума. Накануне на базе их учреждения состоялось торжественное открытие учебно-тренировочного полигона по добыче нефти и газа. Уникальная площадка была создана при поддержке ЛУКОЙЛ и РИТЭК. В ее состав вошли действующие глубинные насосы, станки-качалки, запорные устройства, пескоструйное оборудование, трансформаторные подстанции, установки для бурения скважин, очки дополненной виртуальной реальности. Здесь же, на полигоне, состоялся День Молодых профессионалов ООО «РИТЭК». Студенты техникума состязались с сотрудниками Общества в номинации «Оператор по добыче нефти и газа». А ранее полигон прошел испытание, приняв состязания «WordSkills Russia».

За выполнениями заданий следили члены жюри. Фото: Эдуард ПАЛЬГУНОВ

На тренировочной площадке студенты могут практиковаться в условиях, приближенных к реальным.

За соревнованиями следили студенты Жирновского нефтяного техникума. Фото: Эдуард ПАЛЬГУНОВ

А в Котовском районе сотрудники каждого из четырех ТПП старались как можно лучше продемонстрировать свои профессиональные качества, поучиться опыту у коллег.

Конкурс состоял из восьми номинаций. Фото: Эдуард ПАЛЬГУНОВ

- Однозначно такие мероприятия нужны. Они помогают человеку профессионально подрасти. Это нужно, в первую очередь, для самого участника. Он видит, как работают остальные, где-то, может быть, у него получается чуть хуже, чем у коллеги. И он стремится расти вверх, - подчеркнул председатель комитета по труду и занятости населения Волгоградской области Дмитрий Локтионов.

Номинация Оператор по добыче нефти и газа

По итогам конкурса определились триумфаторы. В номинации «Оператор по добыче нефти и газа» первое место завоевал Владислав Литовченко – оператор по добыче нефти и газа 4 разряда Цеха по добычи нефти и газа №4 «Памятный» ТПП «Волгограднефтегаз». Молодой человек около трех лет работает в этой сфере и впервые принял участие в конкурсе. Но был уверен успехе еще до объявления результатов.

Площадка Оператор по добыче нефти и газа. Фото: Эдуард ПАЛЬГУНОВ

- Мне нравится работать в этой сфере. Это интересно. Благодаря участию в соревнованиях надеюсь на карьерное продвижение. Я перед выступлением сильно волновался. Но несмотря на это, я справился со своим заданием, - отметил Владислав Литовченко.

Специалисты демонстрировали навыки, которые отрабатывают в повседневной работе. Фото: Эдуард ПАЛЬГУНОВ

В номинации «Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки» лучшим стал Денис Медко - оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 4 разряда Цеха подготовки и перекачки нефти, ТПП «Волгограднефтегаз». В номинации «Оператор товарный» вне конкуренции был Дмитрий Тамаровский – оператор товарный 4 разряда Цеха подготовки и перекачки нефти ТПП «Волгограднефтегаз». В номинации «Машинист технологических насосов» лучшим стал Евгений Филиппов – машинист компрессорных установок 4 разряда Цеха по добычи нефти и газа №3 «Котовский». В номинации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» победителями стали электромонтеры по ремонту и обслуживанию оборудования 5 разряда ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Алексей Бухов и Петр Веретенников, ТПП «Волгограднефтегаз».

Участники конкурса должны были выполнить задания без ошибок и как можно скорее. Фото: Эдуард ПАЛЬГУНОВ

В номинации «Электрогазосварщик» победу одержал Ирек Хайруллин – электрогазосварщик 5 Цеха по добычи нефти и газа №1 ТПП «ТатРИТЭКнефть». В номинации «Машинист компрессорных установок» звание «Лучший по профессии» осталось за Евгением Филипповым – машинистом компрессорных установок 4 разряда Цеха по добычи нефти и газа №3 «Котовский» ТПП «Волгограднефтегаз». Впервые в этом году прошли состязания в номинации «Фабрика идей» - каждый участник мог дать свои предложения по улучшению производственных процессов на предприятии. Здесь первое место досталось Александру Кузнецову – оператору по добычи нефти и газа 5 разряда Цеха по добычи нефти и газа №1 «Арчединский» ТПП «Волгограднефтегаз».

Участники умело справлялись с заданиями конкурса. Фото: Эдуард ПАЛЬГУНОВ

Победители конкурса профессионального мастерства рабочих ООО «РИТЭК» на звание «Лучший по профессии» получат единовременные премии и надбавки к заработной плате в течение года. Также в августе они выступят на всероссийском финале конкурса среди предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», который пройдет в Перми.